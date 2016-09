Debatte zum Straßenbau Die Gemeinde lässt die Zufahrt zu zwei Grundstücken erneuern. Doch das finden nicht alle gut.

Im Gemeinderat wird über den Straßenbau in Rodewitz geredet. © Uwe Soeder

Der Hochkircher Ortsteil Rodewitz ist seit dem Frühjahr Baustelle. Der Landkreis lässt die Ortsdurchfahrt von der Brücke über das Kuppritzer Wasser bis zum Anschluss an die Straße, die von Hochkirch nach Baruth führt, erneuern. Damit werden – wie zeitgleich auch in Lauske, Särka und Maltitz – die Schäden vom Hochwasser 2013 beseitigt. Voraussichtlich bis zum Jahresende müssen die Anlieger noch mit Einschränkungen durch die Vollsperrung leben.

Die Gemeinde Hochkirch will nun im Zuge dieser Arbeiten auch gleich eine kleine Zufahrtsstraße zu zwei Grundstücken erneuern lassen. Die Anwohner hätten gefragt, ob das möglich wäre, erläuterte Bürgermeister Norbert Wolf (CDU) im Gemeinderat. Es handelt sich um etwa 250 Quadratmeter, die nun für 15 700 Euro in Ordnung gebracht werden sollen. Straßenausbaubeitrag müssen die Anlieger dafür aber nicht bezahlen.

Deshalb gab’s im Gemeinderat auch Bedenken: „Da könnten ja auch andere kommen, die ihre Straße erneuert haben wollen.“ Erinnert wurde an eine Diskussion vor einigen Jahren. Damals sollte in Hochkirch die Gasse, die von der Bäckerei zur Schulstraße führt, ausgebaut werden. Dafür hätten die Anlieger aber bezahlen müssen, was mehrheitlich abgelehnt und daher der Ausbau verworfen wurde. Letztlich gab’s für die Baumaßnahme in Rodewitz doch Zustimmung – bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. (SZ/MSM)

