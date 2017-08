Debatte zum Plossen ist dringlich Nach der Kritik von Stadtrat Heiko Schulze erklärt die Linke ihren Antrag auf eine Sondersitzung.

Das Aktivwerden der Linksfraktion im Meißner Stadtrat und deren Antrag, am 23. August eine Sondersitzung des Rates zum Thema „Plossenausbau“ abzuhalten, hatte den Fraktionschef der Freien Bürger/SPD/Grünen Heiko Schulze kürzlich kritisiert (die SZ berichtete). Unter anderem erklärte er, dass die Linke bisher allen Beschlussvorlagen zum Thema Plossen im Rat zugestimmt hätten und dass eine Stadtratssitzung „nicht der geeignete Rahmen“ für eine Diskussion über die schwer zu durchschauenden Sachverhalte bezüglich der Plossenkurve und deren geplanten Ausbau sei.

Dazu nimmt Linken-Fraktionschef Ullrich Baudis nun Stellung. Seine Stadtratsfraktion sei ihrerseits über die Ausführungen Schulzes erstaunt. „Unsere Entscheidung beruht nicht auf einem Vorprellen, sondern einer konkreten Sachlage in der Meinungsbildung, ja des Meinungsstreites.

Die Stadträte, so auch unsere Fraktion, sind von den Meißner Wählern gewählt und nehmen souverän ihre Verantwortung wahr“, heißt es in einer Mitteilung, die der SZ vorliegt.

1 000 Unterschriften gegen Pläne

Für die Linke hätte schnelles Handeln zum Thema Plossen spätestens seit dem offenen Brief von der Leitung der Bürgerinitiative eine hohe Wertigkeit erhalten. Das habe die Fraktion bestärkt, „noch vor dem 28. August eine Beschlussvorlage einzureichen.“

Denn an diesem Tag endet die Einspruchsfrist. „Alles was danach eingebracht wird, hat rechtliche verbrieft für die Entscheidung der Landesdirektion Sachsen keinen Entscheidungswert. Das heißt: Die beschossene Stellungnahme des Stadtrates vom 29. März 2017 zum Planfeststellungsverfahren bliebe bestehen“, so Baudis. Vor diesem Hintergrund sei es richtig, Entscheidungsträger zu Bekenntnissen herauszufordern. „Das zeigen auch die weit über 1000 Unterschriften, welche sich gegen das Planfeststellungsverfahren wenden“, so Baudis.

