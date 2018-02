Debatte zu Bautzens Zukunft Eine neue Gesprächsreihe beschäftigt mit den Perspektiven für Stadt und Einwohner. Zum Auftakt wird für Dienstag ins Burgtheater eingeladen.

Die Bautzener Altstadtsilhouette als Postkartenmotiv. Aber wie wollen die Einwohner der Stadt in Zukunft leben? Das ist Thema einer neuen Gesprächsreihe. © Uwe Soeder

Bautzen. Wie wollen wir in Zukunft leben?, so lautet die Leitfrage einer neuen Gesprächsreihe, die am Dienstag im Burgtheater Bautzen beginnt. Organisiert wird sie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Spektrum der Themen reicht dabei von der allgemeinen Verunsicherung und Zerrissenheit der Gesellschaft bis hin zu konkreten Veränderungen, die bereits heute absehbar sind – etwa den demografischen Wandel und die Zukunft der Wirtschaft in der Region. Gemeinsam mit Lokalpolitikern, Fachleuten aus der Stadt und Experten von außerhalb soll an drei Abenden im Februar und März über diese Fragen gesprochen werden.

Zum Auftakt am 27. Februar sind drei Gesprächspartner auf dem Podium zu Gast: Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens, die Leiterin der Gedenkstätte Bautzen, Silke Klewin und der freie Autor Rico Grimm aus Berlin diskutieren die Frage „Wie werden wir reden“.

Am 13. März heißt das Thema „Wer wird hier wie leben?“. Zu Gast sind Birgit Wolter vom Institut für Gerontologische Forschung Berlin, Baubürgermeisterin Juliane Naumann und Theaterintendant Lutz Hillmann. Um die Wirtschaft geht es am 20. März. Joachim Ragnitz vom ifo Dresden, Jeanette Schneider von der IHK Bautzen und Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg sprechen zur Frage „Was wird hier sein?“. (SZ)

„Zukunft Bautzen“ Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung im Burgtheater Bautzen, Termine am 27. Februar, 13. März und 20. März – jeweils um 18 Uhr

