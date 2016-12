Debatte ums Parken in Glashütte Das Konzept für die Bewirtschaftung der Stellplätze ist noch nicht rund. Darum kommt die Neuregelung mit Verspätung.

Parken an der Hauptstraße in Glashütte soll neu geregelt werden. © Egbert Kamprath

Die Änderungen der Parkplatzbewirtschaftung in der Kernstadt Glashütte treten nicht wie geplant zu Beginn des neuen Jahres in Kraft. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der Stadtratssitzung am Dienstag in Hirschbach auf Nachfrage von Ortsvorsteher Maik Lehmann (Wählervereinigung Zeitlos). Dieser hatte sich im Ortschaftsrat mit der Parkplatzbewirtschaftung beschäftigt und Vorschläge erarbeitet, wie die Situation verbessert werden könne. Unter anderem plädierte der Ortschaftsrat dafür, am Uhrenmuseum einen Parkscheinautomaten aufzustellen. „Die zeitlich begrenzten Parkplätze entlang der Hauptstraße vom Markt talabwärts sollen auf eine Stunde Parkzeit begrenzt werden“, erklärt Lehmann in einem früheren SZ-Gespräch.

Dreßler sieht Gesprächsbedarf. Deshalb wird er das Parkplatzbewirtschaftungskonzept, dass vom Büro ISUP vorgelegt wurde und die Vorschläge des Ortschaftsrates in einer nichtöffentlichen Stadtratssitzung im Januar besprechen. Dort sollen die Chancen und Risiken von Veränderungen bewertet werden. Anlass für die Diskussionen ist die Parkplatzknappheit an Werktagen, da viele Pendler mit dem Auto in die Kernstadt kommen. (SZ/mb)

