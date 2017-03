Debatte ums Parken auf dem Dorfplatz Immer wieder sorgen in der Ortsmitte abgestellte Autos für Ärger. Nun drohen Strafzettel.

Gibt es bald in Obergurig Strafzettel für falsches Parken? © dpa

Eigentlich sollten dort überhaupt keine Autos stehen. Doch dann wurde eine Ausnahme für die Patienten der Arztpraxis gemacht. Mittlerweile sorgt das Parken im Oberguriger Ortszentrum aber regelmäßig für Årger. „So wie es heute Vormittag dort aussah, geht es nicht weiter“, kritisierte Gemeinderat Lutz Kieschnick (Alternative für Obergurig) in der jüngsten Ratssitzung. Der Platz sei derart zugeparkt gewesen, dass die Schüler auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Grundschule quasi Slalom laufen mussten.

Wer auf dem Fußweg steht, werde künftig „rigoros abkassiert“, kündigte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) an. Ein paar Tage später hat er nach eigener Aussage bereits die ersten Strafzettel verteilt. „Wir bleiben da jetzt auch dran.“ Ganz verbieten wolle er das Parken auf dem Platz aber nicht. In den gekennzeichneten Flächen bleibe es erlaubt.

Diese seien aber nicht für die Anwohner gedacht. Für sie gebe es, sofern sie keinen Stellplatz am Haus haben, Ausweichparkplätze am alten Dorfplatz neben dem Trafohaus. Auf diese Lösung hatte man sich verständigt, als vor drei Jahren neben dem neugestalteten Dorfzentrum das Mehrfamilienhaus gebaut wurde, in dem sich auch die Arztpraxis befindet. Um die Patienten fürs korrekte Parken zu sensibilisieren, wolle er demnächst noch einen Aushang in der Praxis machen, so Polpitz.

