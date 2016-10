Debatte um Zukunft des Stadtbades Hohnstein muss sich entscheiden, ob das Bad bleibt. Und es gibt noch mehr zu besprechen.

Wenn das Stadtbad Hohnstein bestehen bleiben soll, müssen sich die Stadt und die Bürger etwas einfallen lassen. © Daniel Förster

Der nächste Themenabend steht unter dem Motto „Hohnsteiner Stadtbad“. Ein brennendes Thema in der Stadt, denn um die Zukunft wurde schon mehrmals diskutiert. Vor zwei Jahren stand die Schließung des Stadtbades oder dessen Übergabe an einen privaten Betreiber im Raum. Die Fraktion Unabhängige Wählervereinigung wollte mit ihrer Debatte anregen, über die Zukunft des Bades nachzudenken und nach Wegen zu suchen. Bürgermeister Brade hätte sich wohl gewünscht, dass sich daraus eine Initiative gründet, die Gedanken um Erhalt und Zukunft entwickelt. Das ist nicht passiert.

Zwei Sommer sind nun vergangen. Die sollen zum Themenabend ausgewertet werden. Hinweise und Ideen der Einwohner, was anders oder besser gemacht werden könnte, sind willkommen. Außerdem geht es um die Vorbereitung des Hohnsteiner Weihnachtsmarktes. Gesprochen wird auch über die neue Gestaltung des Hohnsteiner Spielplatzes. Der Themenabend findet am 9. November, 19 Uhr, in der ehemaligen Badgaststätte, dem Vereinsheim des Hohnsteiner Karnevalsclubs, statt. (SZ/aw)

