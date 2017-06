Debatte um Wohngebiets-Pläne Soll das Areal nahe des Radeberger Stadtzentrums eher dörflich-idyllisch werden? Ein Wunsch der SPD.

An der Richard-Wagner-Straße soll ein neues Wohngebiet wachsen. Wie das aussehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. © Thorsten Eckert

Dicke Mauern wird es zwischen den Grundstücken schon mal nicht geben. Darauf konnten sich die Stadträte recht unkompliziert einigen. Aber all die weiteren Gestaltungs-Sorgenfalten der SPD/Grüne-Fraktion im Radeberger Stadtrat teilte eine übergroße Mehrheit dann doch nicht. Ganz im Gegenteil.

Die Rede ist vom geplanten neuen Wohngebiet entlang der Richard-Wagner-Straße zwischen Schillerstraße und dem Kreisverkehr an der Pillnitzer Straße. Das städtische Wohnungsunternehmen Wohnbau will auf dem vor sich hin grünenden Areal ein Wohngebiet mit Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern entwickeln. Entlang der Richard-Wagner-Straße – so die Idee –könnten dabei mehrgeschossige Häuser für Mietwohnungen entstehen, dahinter dann Einfamilien- und Doppelhäuser.

Wirklich neu sind Baupläne für diese Fläche dabei nicht; schließlich sollte ja in der Wendezeit nach 1989 das Plattenbau-Wohngebiet an der Richard-Wagner-Straße größer werden, als es geworden ist – und eben auch sozusagen über die Wagnerstraße hinweg auf die nun ins Auge gefasste Fläche wachsen. Ursprünglich sollte hier ja sogar mal ein Gymnasium-Neubau entstehen. Doch all diese Pläne wurden nie realisert, weil die Prognosen in Sachen Bevölkerungsentwicklung für den Raum Dresden und damit auch Radeberg eine eher düstere Entwicklung vorausgesehen hatten. Ein Irrtum der Statistiker, wie sich heute zeigt. Radeberg ist als Wohnstandort im Moment gefragt wie nie, die Bevölkerungszahl wächst. „Wir brauchen dringend Flächen für Wohnungsbau“, plädierte Radebergs Stadtoberhaupt Gerhard Lemm (SPD) deshalb nun im Stadtrat dafür, den vorliegenden Bebauungsplan auf den bürokratischen Weg zu bringen. Der Plan regelt eben beispielsweise, wie die Grundstücke „geschnitten“ sind – und beinhaltet auch Details, wie die Abgrenzung zwischen den Flächen. Und da waren eben beispielsweise bis zu 1,20 Meter hohe Mauern zulässig. Die sind auf Drängen der SPD nun nicht mehr möglich; stattdessen durchlässige Abgrenzungen.

Angespannte Stimmung

Aber die SPD-Fraktion hatte noch wesentlich mehr Bauchschmerzen. Stadträtin Maria Walther beispielsweise hatte vor allem Bedenken, dass die Grundstücke hier quasi „zubetoniert“ werden könnten. Denn die einzelnen Grundstücke zum Beispiel für die Einfamilienhäuser dürfen laut Plan mit der Ziffer 0,4 bebaut werden. Heißt, 40 Prozent der Grundstücksfläche darf mit einem Haus belegt werden. Da aber laut Planung der „Rest“ mit sogenannten Nebenanlagen, also mit Carports oder Wegen beispielsweise, noch einmal mit bis zu 50 Prozent bebaut werden darf, würde aus Sicht der SPD hier also viel zu wenig Grün möglich sein. Also plädierten sowohl Maria Walter, wie auch der für die Grünen im Stadtrat sitzende Rolf Daehne dafür, diese Nebenflächen mit in jene 0,4-Klausel einzubeziehen. „Wir haben hier die Chance, mal etwas richtig Schönes, etwas Grünes zu bauen“, begründete Rolf Daehne. Was allerdings nicht jeder so sah. „Diese Forderung ist jenseits von Gut und Böse; da ist ja für Bebauung gar kein Platz mehr“, wunderte sich zum Beispiel Detlev Dauphin (Freie Wähler), der ja als Architekt quasi vom Fach ist. Und auch OB Lemm fand kopfschüttelnd, dass es sich hier ja um ein innerstädtisches Gebiet und kein ländlich dörfliches handelt. Vor allem aber war die Stimmung ein wenig angespannt, weil die SPD-Fraktion in den Vorberatungen im Technischen Ausschuss zum Beispiel bisher ihre entsprechenden Bauchschmerzen nicht auf den Tisch gebracht hatte. „Wozu machen wir dann eigentlich solche Vorberatungen“, machte Lemm kein Hehl aus seinem Ärger.

Letztlich konnte sich die SPD mit ihrer Sicht auch nicht durchsetzen; der Änderungsantrag wurde von CDU, Linken und Freien Wählern abgewiesen.

