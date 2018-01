Debatte um Radweg-Sicherheit Entlang der B 96 gibt es zwischen Großpostwitz und Ebendörfel einige Gefahrenstellen. Das sorgt immer wieder für Diskussionen.

Diskussionen um einen Radweg. © dpa

Großpostwitz. Der Radweg entlang der B 96 sorgt in der Gemeinde Großpostwitz immer mal wieder für Diskussionen – so auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Gleich mehrere Räte sprachen Problemstellen an, unter anderem die Ausfahrt oberhalb des sogenannten Kaufhauses. „Das ist dort für Radfahrer echt gefährlich“, meinte Steffen Symmank (CDU). Denn Autofahrer, die dort auf die Bundesstraße auffahren wollen, haben wegen einer Grundstücksmauer schlechte Sicht auf die Radfahrer, die auf dem Radweg aus Richtung Bautzen – dank der abschüssigen Strecke meist auch recht flott – angefahren kommen.

200 Meter in Richtung Ortsmitte mündet die Straße Althainitz auf die B 96. „Dort ist es genauso“, sagte Uwe Klaus (Freie Wähler). Auch dort seien aus Richtung Bautzen kommende Radfahrer für Autofahrer nur schlecht zu sehen. „Und in Ebendörfel ist es das Gleiche, da siehst du nichts, das ist kriminell“, verwies Thomas Kleiber (Die Linke) auf die Einmündung der Binnewitzer Straße auf die B 96.

Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) weiß um all die angesprochenen Problemstellen, sieht aber wenig Spielraum für Veränderungen. Die Bundesstraße sei ja erst vor wenigen Jahren ausgebaut worden. Dass der damals angelegte Radweg nicht durchgängig auf einer Seite verläuft und die Radfahrer deshalb die Straße queren müssen, sieht auch er kritisch. Aber mit der Situation an den Abzweigen werde man nun wohl leben müssen. „Gerade beim Kaufhaus sind wir ja schon mehrfach tätig geworden“, sagt er. So sei dort in Absprache mit Straßenmeisterei und Straßenverkehrsamt ein Verkehrsspiegel montiert worden, damit die Autofahrer sehen können, ob aus Richtung Bautzen Radfahrer nahen. Im Falle des Abzweiges Althainitz wolle er noch mal mit dem Straßenmeister besprechen, ob ein zusätzliches Verkehrsschild aufgestellt werden kann, das Autofahrer auf den kreuzenden Radweg aufmerksam macht. Doch generell gelte: Wer aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße auffahren will und dabei schlechte Sicht habe, müsse sich eben vorsichtig an die Kreuzung herantasten.

