Debatte um Nutzung einer Toilette Die Bauarbeiten im Pötzschaer Bad werden teurer als geplant. Das hat auch mit dem stillen Örtchen zu tun.

Bad Freizeitbad in Wehlen-Pötzscha ist in den Sommerferien täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. © Daniel Förster

Die Bauarbeiten am Bad in Stadt Wehlen werden noch einmal teurer als zunächst geplant. Mehr als 26 000 Euro kommen dazu, was den Gesamtpreis für den dritten Bauabschnitt auf rund 91 600 Euro erhöht. Diese Rechnung sorgte bei einigen Stadträten in Wehlen für Unverständnis. Denn bei der Begründung für die Mehrkosten durch die Baufirma sind diverse Posten angegeben. So unter anderem die Herstellung der Baustellenzufahrt, Abbrucharbeiten, Ausbau von Geländern und die Lieferung von Pflanzen. Auch angegeben: eine Baustellen-Toilette. „Kann die Baufirma nicht vorher einkalkulieren, dass die Arbeiter eine Toilette brauchen werden?“, fragt ein Stadtrat. Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) entgegnet, dass die Planer wohl davon ausgegangen waren, dass die Arbeiter die Toiletten im Bad nutzen können. Zudem seien alleine 8 000 Euro Mehrkosten dadurch zustand gekommen, dass die neue Rutsche nicht rechtzeitig geliefert wurde und somit die Arbeiten unterbrochen werden mussten. Der Stadtrat stimmte den Mehrkosten zu. (SZ/nr)

zur Startseite