Debatte um neues Vereinsheim Während der Bau vorbereitet wird, stellen Gemeinderäte das Projekt noch einmal grundsätzlich infrage.

„Das kommt ein bisschen spät“ – Bürgermeister Hannes Clauß. © Sebastian Schultz

An wie vielen Tagen in der Woche wird das neue Gebäude künftig genutzt? Wie sehr wird es den Gemeindehaushalt belasten, wenn es steht? Wer bewirtet künftig Sportler und Gäste? Obwohl die Bauplanungen für das neue Wülknitzer Vereinsheim schon seit Monaten laufen, haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag noch einmal über grundlegende Fragen diskutiert – und die Millionen-Investition teils infrage gestellt.

Die Debatte hatte sich entsponnen, weil der Vorstand des ESV Lok Wülknitz auf Nachfrage von Räten die Finanz- und Mitgliedersituation des Vereins offengelegt hatte. Dem Bericht nach ist die Lage des Vereins, der in den vergangenen Jahren gleichbleibende Mitgliederzahlen und keine finanziellen Defizite verzeichnet, stabil. Unklar ist jedoch, inwieweit die Unterhaltungskosten für das neue Vereinsheim zusätzliche Belastungen für den Verein und am Ende die Gemeinde mit sich bringen könnten.

„Risiko tendiert gegen Null“

Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) kritisierte den Zeitpunkt der Debatte. „Das kommt ein bisschen spät, es sollte eigentlich darum gehen, die Planung weiterzuführen.“ Letztlich stimmte eine Mehrheit der Gemeinderäte zu, Aufträge über insgesamt 75 000 Euro an verschiedene Ingenieurbüros zu vergeben. Die Büros verfeinern jetzt die Planungen für den Bau.

Mit der Errichtung des Flachbaus am Wülknitzer Sportplatz will die Gemeinde noch dieses Jahr beginnen. Bisher ist die Finanzierung des Vorhabens aber noch nicht hundertprozentig gesichert, die Zusage über Fördergelder steht noch aus. Gemeindechef Clauß zufolge ist das die Zusage aber nur noch Formsache. Das Risiko, dass Wülknitz keine Fördermittel bekommt, tendiert nach Aussage des Bürgermeisters „gegen Null“. (SZ)

