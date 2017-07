Debatte um Mühlen-Gaststube Um in der Alten Wassermühle mehr Platz für Tische zu schaffen, soll ein Teil der alten Technik weichen.

Die Gaststätte Alte Wassermühle in Obergurig. © Archivfoto: Uwe Soeder

Bleibt die komplette historische Mühlentechnik in der Gaststube oder verschwindet ein Teil davon? Darüber wird seit ein paar Wochen in Obergurig diskutiert. Die Pächter der Gaststätte „Alte Wassermühle“ haben den Antrag gestellt, im Gastraum Platz für zusätzliche Tische zu schaffen, weil zu bestimmten Zeiten mehr Andrang herrsche, als sie mit der vorhandenen Platzkapazität bewältigen können. Dafür müsste allerdings ein Teil der historischen Antriebstechnik, die eine Längsseite des Gastraumes einnimmt, abgebaut werden.

„Es wäre möglich“, sagte Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) jetzt im Gemeinderat, nachdem sich der Technische Ausschuss die Sache angesehen hatte. Der Ausschuss befürworte den Antrag, wobei nur ein kleiner Teil der Technik abgebaut werden solle. Das meiste bliebe erhalten. Die Wirtsleute hätten auch zugesichert, sich an den Kosten für den Umbau zu beteiligen. Wie hoch diese ausfallen, werde jetzt ermittelt. Sobald die Angaben dazu vorliegen, werde die Gemeinde noch einmal mit dem Heimatverein sprechen.

Der hatte sich bereits kritisch zu der Absicht geäußert, an der Innenausstattung der Gaststätte etwas zu verändern. Immerhin hatten Heimatfreunde bei der Sanierung der ehemaligen Mühle viel Energie darauf verwandt, die alte Technik zu erhalten, um sie sichtbar in die Gestaltung der Räume einzubeziehen. Strittig ist derzeit noch die Frage des Denkmalschutzes. Die Gemeinde geht davon aus, dass nur das Gebäude an sich unter Schutz steht. „Meiner Meinung nach gehört auch die Inneneinrichtung dazu“, sagte hingegen Gemeinderätin Sonja Wagner (Die Linke).

