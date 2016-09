Debatte um Hafen-Ausbau Die Anwohner fürchten, dass mit dem neuen Terminal der Lärm zunimmt. Die Betreiber sehen das ganz anders.

Der große Saal in der Stadthalle ist ein wenig zu groß gewählt. Gut und gerne 100 Zuhörer hätten wohl Platz. Am Ende sind es wenig mehr als eine Handvoll Mitarbeiter und Anwohner, die zum Anhörungstermin für den Hafen-Ausbau gekommen sind. Für die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) ist es dagegen ein wichtiger Tag: Es ist die letzte große Hürde, die die SBO nehmen muss. „Wir stehen in den Startlöchern. Sobald die Landesdirektion ihre Genehmigung erteilt, können wir loslegen“, sagt Geschäftsführer Heiko Loroff. Das sei auch an der Zeit, denn schon jetzt gebe es Zeitverzug.

Loroffs Vorfreude teilt nicht jeder, wie sich während der vierstündigen Veranstaltung zeigt. Vor allem eine Sorge treibt die Anwohner um. „Es ist erschreckend, was auf uns zukommt“, sagt ein Anwohner. Er wohne am Dammweg, und es sei jetzt schon laut. Wenn nach dem Umbau des Terminals rund 300 Lkws in den Hafen herein- und wieder herausrollen, dann werde diese Lärmbelastung noch weiter zunehmen, fürchtet der Mann. „Wir ziehen uns da einen Verkehr in die Stadt rein, den wir eigentlich gar nicht wollen.“ Er mache sich auch Sorgen um die Sicherheit seiner Kinder, die zurzeit in die Schule laufen. Einer seiner Nachbarn fürchtet, dass sein Grundstück mit dem zunehmenden Verkehr an Wert verlieren könnte.

Das höhere Verkehrsaufkommen beschäftigt auch die Stadtverwaltung Riesa. Stadtbauamts-Chefin Ina Nicolai sieht eine erhöhte Staugefahr. Wahrscheinlich müssten Ampelschaltungen entsprechend angepasst werden. Die Frage sei, wer dafür zahlt. Bedenken äußert die Verwaltung auch, was den nächtlichen Verkehr anbelangt. Zwischen 22 und 6 Uhr sollen höchstens 32 Lkws auf das Gelände ein- und ausfahren. „Wie wollen Sie den Nachtverkehr wirksam beschränken?“, fragt Bauamts-Mitarbeiter Joachim Nagel.

100 000 Container pro Jahr zurück 1 von 3 weiter Im Hafen Riesa ist ein neues KV-Terminal geplant. Die Abkürzung steht für „Kombinierter Verkehr“ – also die Verbindung von Transport per Schiff, Schiene und Lkw. Das Terminal soll vor allem auf dem Areal östlich der B-182-Brücke entstehen. Lkws fahren dann auf der Paul-Greifzu-Straße in den Hafen, unter der Brücke durch und werden dort von zwei modernen Portalkränen be- und entladen. Danach geht es auf selbem Weg zurück. Die 34-Millionen-Euro-Investition soll die Kapazität des Hafens Riesa mehr als verdoppeln. Derzeit liegt sie bei einem Umschlag von 33000Containereinheiten jährlich. Tatsächlich sind es mehr als 40000. Das neue Terminal soll einen Umschlag von 100000Containereinheiten ermöglichen.

Fragen, die der SBO-Chef und die an den Planungen beteiligten Ingenieurbüros nicht zum ersten Mal hören. Auf die Nachtfahrzeiten habe man direkt Einfluss, weil der Hafen direkt die Aufträge an die Speditionen vergebe. Auch sonst werde viel gemacht, damit zumindest der Lärmpegel sich nicht erhöht, zum Beispiel Lärmschutzwände und spezielle Umrüstung der Portalkräne. Nach dem Ausbau werde der Hafen „besser, leiser und effizienter“ sein, verspricht Loroff. Denn noch sei dort eben Technik von 1995 im Einsatz, die möglicherweise sogar mehr Krach macht.

Der SBO-Geschäftsführer widerspricht auch einer Anwohnerin, die ihre Zweifel am Sinn eines trimodalen Elbhafens anmeldet. Sie fürchtet, dass mit dem Klimawandel letztlich einfach nur mehr Lkws rollen. Derzeit werden acht bis zehn Prozent der Güter auf dem Wasserweg transportiert. Ein Wert, der aber steigen werde, sagt Heiko Loroff. Die Züge nach Hamburg seien voll, die Straße ohnehin. Und der Klimawandel werde den Schiffsverkehr auf der Elbe nicht gefährden, das zeigten Studien. Allerdings sieht Loroff da auch die Bundesregierung in der Pflicht, die Elbe als Wasserstraße zu pflegen und gegebenenfalls auszubauen.

Auch die Angst, der Hafenausbau könne das Hochwasserrisiko für Gröba erhöhen, ist laut Rosmarie Scholz vom Planungsbüro PGS aus Dresden gering. Andere bauliche Veränderungen spielten da eine ungleich größere Rolle. Heiko Loroff erklärt in diesem Zusammenhang auch, dass die SBO für die Spundwand nördlich des Hafenbeckens einen Großteil ihres Geländes aufgegeben habe. „Das wissen viele nicht – aber es ist die Realität.“

Generell unterliege der Hafenbetreiber eben auch wirtschaftlichen Zwängen, machte der SBO-Geschäftsführer deutlich. Laut einer Studie seien bundesweit überhaupt nur 21 Standorte geeignet, einen kombinierten Binnenhafen mit Anbindungen über Schiene, Straße und Wasser zu betreiben. Riesa sei einer davon.

Die Anhörung geht am Dienstag in die zweite Runde: Ab 9.30 Uhr tragen die Naturschutzvereine ihre Einwendungen vor.

