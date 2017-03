Debatte um Gelder für Vereine Der Tennisverein erhalte zu hohe Zuschüsse, meinen einige Räte. Sie wollen die knappen Mittel anders verteilen.

Wie viel Geld welche Vereine von der Stadt bekommen, dass wird in Gröditz jedes Jahr heiß diskutiert. © Symbolbild/dpa

Wie viel Geld welche Vereine von der Stadt bekommen, sorgt in Gröditz ein Jahr ums andere für Debatten. So auch am Dienstag, als der Stadtrat über die Vereinsförderung für 2017 zu entscheiden hatte. Neben anderen kritisierte Britt Severin (FWG), dass der Tennisverein 2 000 Euro aus der Sonderförderung erhalten soll. Sie schlug vor, den Zuschuss zu halbieren und die übrigen 1 000 Euro dem Demokratischen Frauenbund zu geben.

„Das tut dem Verein nicht weh“

SPD-Fraktionschef Peter Packroff sprach sich dafür aus, dem Tennisclub 500 Euro weniger als vorgesehen zuzuteilen. „Das tut dem Verein nicht weh.“ Auch er regte an, die frei werdenden Mittel dem Frauenbund zu geben. „Die machen eine Wahnsinnsarbeit und wurden von uns immer mit wenig Geld bedacht.“

Die Zuschüsse für die mehr als zwei Dutzend Vereine anders zu verteilen, als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, lehnten die meisten Stadträte jedoch letztlich ab. Damit bleibt es bei Sonderförderungen von 2 000 Euro für den Tennisclub und 1 750 Euro für den Frauenbund. Beim Tennisclub wird das Geld nach Angaben der Stadtverwaltung für die Pflege der Außenanlagen seines Geländes am Eichenhain eingesetzt. Der Frauenbund finanziert mit den Zuschüssen verschiedene Kursangebote, Kinder- und Seniorenbetreuung sowie Lernförderung oder Ferienbetreuung.

Mehr Bedarf als verfügbare Gelder

Die Stadt Gröditz hat insgesamt 30 000 Euro für die jährliche Vereinsförderung zur Verfügung. Jeder Verein erhält einen Grundbetrag, der sich nach der Mitgliederzahl richtet. Was dann übrig bleibt – in diesem Jahr waren es mehr als 23 000 Euro – steht als Sonderförderung zur Verfügung. Jeder Verein kann Geld aus diesem Topf bei der Stadt beantragen. Meist fällt der Finanzbedarf höher aus als das, was die Stadt verteilen kann. In diesem Jahr hatten 24 Vereine aus der Röderstadt insgesamt etwas mehr als 56 000 Euro bei der Stadt beantragt. (SZ/ewe)

