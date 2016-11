Debatte um einen Weg Der Weg rund um Naundorf existiert eigentlich gar nicht. Und doch liefert er Diskussionsstoff.

Während des Straßenbaus in Naundorf wollten einige Autofahrer den alten Weg nutzen. Doch den gibt es in dieser Form gar nicht mehr – ein Thema, das jetzt für Diskussionen sorgte. © Carmen Schumann

Um weite Teile des Ortes Naundorf bei Gaußig herum führt ein Weg, den es gar nicht gibt. Das heißt, es existieren zwar Flurstücke, die einen Weg bilden. Doch in der Realität gibt es diesen Weg nicht, stattdessen ist darauf Acker oder Wiese, an mancher Stelle steht gar ein Haus darauf. Angesichts dessen sagt Bürgermeister Alexander Fischer (CDU): „Wir können den Weg nicht wieder herstellen.“ Deshalb schlug er im Gemeinderat jetzt vor, bei Interesse der Anlieger die Flurstücke zum Verkehrswert an sie zu verkaufen. Auslöser war der Kaufantrag einer Familie, deren Grundstück bisher durch das Wegeflurstück geteilt wird.

Gemeinderat Ludwig Heide (Bürgerbewegung Naundorf) äußerte allerdings Bedenken: „Wenn wir erst einmal ein Stück verkaufen, dann können wir den Weg nie wieder aktivieren.“ Dabei hätten gerade die Bauarbeiten an der Naundorfer Hauptstraße in den letzten Jahren gezeigt, dass solch ein Hinterliegerweg als Alternative sinnvoll sei. Einige Autofahrer versuchten nämlich, auf diese Weise während der Vollsperrung der Hauptstraße diese zu umfahren. Das sorgte allerdings auch für Ärger, weil zum Teil über Felder gefahren wurde, da es den Weg eben nicht mehr gibt.

Angrenzende Flurstücke mit anbieten

Er sehe aber keine Chance, den Weg jemals wieder nutzbar zu machen, so Fischer. Stattdessen schlug er vor, vielleicht mal im Zuge der Flurneuordnung durch Tausch von Flächen einen neuen Weg anzulegen. Schließlich stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung dafür, die Wegeflurstücke zu verkaufen, und zwar für fünf Euro je Quadratmeter, wenn es sich um Bauland handelt, für drei Euro bei Gartenland und für 54 Cent bei Ackerland.

Als dann der Verkauf eines anderen Flurstückes zur Debatte stand, schlug Gemeinderat Tobias Fischer (FDP) vor, doch dem Kaufinteressenten auch gleich das dort angrenzende Wegeflurstück mit anzubieten. Er werde das ansprechen, so Bürgermeister Fischer. Es solle jedoch niemand zum Kauf gezwungen werden, stellte er klar. Er habe nur klären wollen, ob ein Verkauf an diejenigen, die ein angrenzendes Flurstück erwerben möchten, durch den Gemeinderat gebilligt werde. (SZ/MSM)

