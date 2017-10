Debatte um Buswartehäuschen In Neu-Bloaschütz wurde im Zuge des Radwegbaus die Haltestelle verlegt. Doch nun fehlt etwas.

Um die Bushaltestelle in Neu-Bloaschütz gibt es Diskussionen. Das Wartehäuschen fehlt noch. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Zwischen Göda und Bautzen sind Radfahrer jetzt sicherer unterwegs. Seit der neue Radweg fertig ist, haben nicht nur Radler eine eigene Piste entlang der stark befahrenen Straße. In Dreistern und Neu-Bloaschütz wurden in Fahrtrichtung Bautzen auch neue Bushaltestellen angelegt. Doch in Neu-Bloaschütz hat das jetzt Anlieger auf den Plan gerufen. Sie fragen: Wo bleibt das Wartehäuschen? Denn der Bus hat zwar nun mehr Platz zum Halten und die Wartefläche ist ordentlich gepflastert – bietet Fahrgästen aber keinen Schutz vor Wind und Wetter. Bisher seien sie durch ein angrenzendes Haus noch ein wenig geschützt gewesen, durch die Verlegung der Haltestelle liegt diese aber am freien Feld.

Als das Thema in der Gemeinderatssitzung angesprochen wurde, sagte Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos), dass die Gemeinde in jedem Ort eigentlich nur ein Wartehäuschen unterhalten wolle. Einige Ortsteile hätten bisher noch gar keins. So sollen als nächstes Zscharnitz, Spittwitz und Zischkowitz eins bekommen. Für Neu-Bloaschütz verwies Meyer auf das Wartehäuschen auf der anderen Straßenseite.

Sich dort unterzustellen und dann auf die andere Seite zu laufen, sei angesichts des Verkehrs aber nicht akzeptabel, vor allem für Schulkinder zu gefährlich, sagen die Anlieger. Vielleicht könnte ja auch das Häuschen von der anderen Seite umgesetzt werden, schlugen die Neu-Bloaschützer vor. Denn in Richtung Bischofswerda würden weniger Fahrgäste auf den Bus warten als in Richtung Bautzen. Meyer versprach, das Anliegen zu prüfen. (SZ/MSM)

