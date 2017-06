Debatte um Auto für die Feuerwehr Ein Fahrzeug der Singwitzer Wehr ist schon 37 Jahre alt. Ersatz soll her. Aber welcher?

In Singwitz wird über ein neues Feuerwehrauto diskutiert. © Uwe Soeder

Mit einem Hilferuf der Singwitzer Feuerwehr kam Ortswehrleiter Benno Jacob jetzt in den Oberguriger Gemeinderat. Seine Botschaft: Die Wehr braucht ein neues geländegängiges Fahrzeug. Denn das vom Typ LO, das bisher eingesetzt wird, ist schon 37 Jahre alt. „Nach einer Reparatur fährt es jetzt wieder“, so Jacob. Aber lange werde es wohl nicht mehr durchhalten. Allerdings sei es das einzige Fahrzeug, mit dem man zum Beispiel bei Hochwasser auch durch bereits überflutetes Gebiet fahren könne, um etwa Sandsäcke zu verteilen. „Es geht auch um den Einsatz bei Waldbränden“, ergänzte Gemeinderat Lutz Kieschnick (Alternative für Obergurig). Bei der Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges sei allerdings die relativ geringe Durchfahrtshöhe am Singwitzer Gerätehaus zu beachten. Die meisten der heute gängigen Autos passten da nicht durch.

Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU) kündigte an, dass sich der Technische Ausschuss des Gemeinderates nach der Sommerpause mit dem Thema befassen wird. Polpitz favorisiert eher den Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges. Ein neues sei einfach zu teuer, angesichts der Tatsache, dass es doch die meiste Zeit nicht im Einsatz sei. Immerhin verfüge die Singwitzer Wehr ja noch über ein Einsatzfahrzeug und einen Kleintransporter.

