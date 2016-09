Debatte über Sicherheit In Sohland wird am 23. September über die besondere Situation in der Grenzregion diskutiert – und über Alternativen zur bisherigen Sicherheitspolitik.

Um die Sicherheit in der Grenzregion geht es bei einer Diskussion in Sohland. © Claudia Hübschmann

Unter der Überschrift „Mehr Sicherheit in Grenzregionen“ steht eine Diskussionsrunde in Sohland. Sie findet am 23. September ab 18 Uhr in der Gaststätte am Stausee statt. Zu Gast ist Enrico Stange, Sprecher für Innenpolitik der Fraktion „Die Linke“ im sächsischen Landtag. Er spricht zuerst über die derzeitige Situation der sächsischen Polizei. Stange behauptet: „Die CDU hat Polizei und Justiz durch Stellenabbau nahezu handlungsunfähig gemacht“. Bürgerwehren würden Sicherheit nur vortäuschen und ohne Rechtsgrundlage agieren.

Der Politiker will aber nicht nur Probleme ansprechen, sondern auch Alternativen zur bisherigen Sicherheitspolitik in Sachsen aufzeigen. Anschließend möchte er mit den Anwesenden darüber diskutieren und auch über das Sicherheitsgefühl in der Region sprechen. Die Veranstaltung in Sohland ist öffentlich, der Eintritt frei. (SZ)

