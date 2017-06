Debatte über die Zufahrt zu Malter in Flammen Die Stadt Dipps regelt das Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung neu – und stößt damit auf Kritik.

Hier drängten sich die Besucher vor der Bühne bei Malter in Flammen. Um Sicherheit für die vielen Besucher zu bieten, hat Dipps die Zufahrt zum Festgelände neu geregelt und damit Kritik hervorgerufen. © Frank Baldauf

Am 14. und 15. Juli heißt es wieder „Malter in Flammen“. Das Volksfest rings um die Talsperre findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt und wartet mit besonderen Höhepunkten auf. Wenn das Wetter mitspielt, werden um die 10 000 Besucher erwartet. Das heißt, dieses Fest fällt in die Kategorie Großveranstaltung. Und nach den Erfahrungen der jüngsten Zeit in Europa gelten bei solchen Ereignissen schärfere Sicherheitsregeln als früher.

So hat die Stadtverwaltung auch die Zufahrt an die Malter neu geregelt. Seit einigen Jahren wird die Straße rings um die Talsperre von Freitag 17 Uhr bis Sonntag 3 Uhr als Festgelände gesperrt. Die Anwohner erhalten Zufahrtsvignetten. Deren Vergabe ist an strikte Vorgaben geknüpft. Das Ordnungsamt will die Zahl der Berechtigungen einschränken und genau wissen, wer aufs Festgelände fahren darf. Dafür werden neue Vignetten ausgegeben.

Angela Zimmermann aus Paulsdorf ist über die Neuregelung unglücklich. Denn ihr Sohn, der in Magdeburg arbeitet und regelmäßig am Wochenende nach Hause kommt, soll keine Zufahrtsvignette bekommen. Denn er stammt zwar aus Paulsdorf, hat hier aber keinen Wohnsitz mehr angemeldet. „Platz hätten wir ja auf dem Hof, um die Autos abzustellen“, sagt Angela Zimmermann. Dass er sein Auto das ganze Wochenende unbeaufsichtigt in Dippoldiswalde abstellen soll, gefällt ihr nicht. „Dass es dieses Mal so streng gehandhabt wird, das verstehe ich nicht“, sagt die Mutter.

Auch Lars Heerklotz aus Paulsdorf hält die Neuregelung für nicht tragbar. Er kritisiert, dass die Vignetten im Ordnungsamt im Rathaus abgeholt werden müssen, das nur am Donnerstag lange geöffnet hat. Er schlägt vor, wieder einfache Vignetten auszugeben, die man für jedes Jahr anders gestalten kann und diese an der Rezeption der Campingplätze auszugeben.

Das Ordnungsamt der Stadt will mit der Neuregelung aber nicht nur das Parken im Festgelände vermeiden. Denn die regulären Parkplätze beispielsweise am Mühlfeld in Paulsdorf werden als Festgelände genutzt. Sondern es geht den Sicherheitsbehörden auch darum, dass möglichst wenige Autos im Festbereich unterwegs sind. Dass auch ein Auto als Waffe eingesetzt werden kann, ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gezeigt worden.

In früheren Jahren hat das Amt die Einfahrt-Vignetten großzügiger vergeben. Daher sind viele solche Berechtigungen im Umlauf, die gar nichts mehr mit der Veranstaltung zu tun haben. Das soll eingedämmt werden. Entscheidend ist jetzt, dass jemand in den Talsperrenorten wohnt, dort ein Geschäft hat oder an der Organisation der Veranstaltung beteiligt ist, betont Marcel Hänchen, der Leiter des Ordnungsamts Dippoldiswalde.

Dabei haben sich die Verantwortlichen auch dagegen entschieden, jedes Jahr neue Vignetten auszugeben. Das würde bedeuten, dass die Anwohner der Talsperren immer wieder zum Ordnungsamt gehen müssten, um die Berechtigungen abzuholen. Das wäre für beide Seiten unnötiger Aufwand. Jahresvignetten gibt es hingegen für Geschäftsleute, die sie an ihre Kunden geben können, ebenso für die Fahrer von wechselnden Firmenfahrzeugen. Eine solche Berechtigung muss aber jährlich neu ausgestellt werden.

zur Startseite