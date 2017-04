Debatte über Bauhoffahrzeug beendet Drei Monate haben die Räte diverse Fahrzeuge verglichen. Nun wird’s ein neuer Unimog, der alte aber trotzdem repariert.

Bekommt noch einen neuen Motor, der alte Unimog des Leisniger Bauhofes. © André Braun

Die Mitarbeiter des Bauhofes dürfen im Laufe des Jahres umsatteln. Die Technik, die sie benötigen, ist teilweise mehrere Jahrzehnte alt. Der Unimog hat mitten im Winterdienst seinen Geist aufgegeben. Inzwischen ist ein Reparaturauftrag ausgelöst, wie Bürgermeister Tobias Goth (CDU) auf Anfrage versichert. Das ist ein Ergebnis der vergangenen Ratssitzung.

Das alte Fahrzeug soll für rund 10 000 Euro einen neuen Motor bekommen und damit wieder einsatzfähig sein – rechzeitig zum Beginn der Rasenmahd an den Straßenrändern. Denn ein Neufahrzeug, das außerdem geordert werden soll, würde ab Mai noch nicht zu Verfügung stehen. „Dann brauchen wir es aber, dann geht es mit dem Grünfutter los“, sagte Bauhofchef Ralf Herrmann. Er stellte den Stadträten bei deren Tagung vor, welches neue Fahrzeug sich für die Belange des Bauhofes am besten eignen würde.

Auf Anregung von Handwerkern und Landwirten unter den Abgeordneten holte sich Herrmann auch Informationen über einen Lkw und einen Traktor als mögliches neues Bauhoffahrzeug ein. Herrmann verglich die Kosten für die Neubereifung und den Kraftstoffverbrauch. Aber auch technische Daten schaute er sich an. Denn werden benötigte Zusatzausstattungen für Grünpflege und Winterdienst angehangen, kann es vorkommen, das zulässige Maße überschritten werden und das Fahrzeug nur mit zwei Personen unterwegs sein darf. Alternativ nannte Herrmann den Einsatz einer Kamera. „Die jedoch ist beim Winterdienst völlig ungeeignet“, so der Bauhofleiter.

Als Vorteil hat er herausgearbeitet, dass bei einem Unimog vorhandene Zusatzteile wie Schiebeschild und Grabenfräse problemlos auch an das Neufahrzeug befestigt werden können. Das würde auch auf einen Mähbalken zutreffen. Doch den muss Leisnig ohnehin erneuern, weil der bisher im Einsatz gewesene kaputt gegangen ist. Hätten sich die Räte für einen Traktor entschieden, dann wäre der Mähbalken bereits im Preis inbegriffen gewesen. Alles andere hätte die Stadt aber dazukaufen müssen.

Letztlich sprach Herrmann eine Empfehlung für den Unimog aus. „Dieses Fahrzeug ist für unsere Zwecke unschlagbar“, bewertete der Bauhofchef nach dem langjährigen Einsatz des Kommunalfahrzeuges dieser Marke und dem Vergleich möglicher anderer Technik. Ein Traktor sei aus seiner Sicht mehr für Aufgaben im Agrarbereich konzipiert. Grundlagen für seine Aufstellungen seien Gespräche mit Händlern und Nutzern sowie die Herstellerangaben gewesen. Einige der Angaben waren für Hans-Herrmann Schleußner (Wählervereinigung) nicht nachvollziehbar, wie er erklärte. Seine Erfahrungswerte und auch die von Biobauer Eckhard Voigt (Wählervereinigung) seien andere.

Die Räte verständigten sich trotzdem, auf die Anschaffung eines Unimog zu orientieren. Der soll samt nötigem Zusatzgerät nicht teurer als 220 000 Euro werden. Auf welchem Weg dieser Preis erzielt erden kann, das soll durch eine Gegenüberstellung von Kauf-, Finanzierungs- und Leasingangeboten in Erfahrung gebracht werden. Weitere Fahrzeuge für den Bauhof will die Stadt Leisnig über das Förderprogramm Investkraftstärkung des Bundes in diesem und dem nächsten Jahr anschaffen.

zur Startseite