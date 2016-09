Debatte über Altstadtfest-Besucher Wurden die Gästezahlen etwa geschönt? Nein, sagt Benedikt Hummel von der Kulturservicegesellschaft.

Wie viel Besucher hat das Altstadtfest nun angelockt? Anwohner und Organisatoren sind da unterschiedlicher Meinung. © Pawel Sosnowski/80studio.net

So mancher Anwohner der Nikolaivorstadt rieb sich erstaunt die Augen, als er in der SZ die Besucherzahl des Altstadtfestes las. Rund 110000 Gäste hatte die Kulturservcicegesellschaft der Stadt ausgemacht, Anwohner schätzten aber nur etwa 90000. Was stimmt?

„Die Besucherzahlen werden nicht von der Kulturservicegesellschaft alleine benannt“, sagt Bendedikt Hummel. Die Gästezahlen werden demnach sowohl für die Planung der Veranstaltung im Vorfeld, als auch für die Bewertung der Veranstaltung im Nachgang von den beteiligten Behörden und Institutionen kalkuliert beziehungsweise hochgerechnet, so der Mann von der Kulturservicegesellschaft. „Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel das Verkehrsaufkommen, die Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel, die Auslastung der Parkplätze, temporäre Personenzählungen, „Momentaufnahmen“ von Plätzen und so weiter“, schildert Benedikt Hummel. Daraus ergebe sich dann eine Hochrechnung, keine genaue Zahl. „Anzumerken ist noch, dass es sich hierbei um Besuche handelt. Wir gehen Freitags von mindestens einem, Samstags und Sonntags von mindestens zwei Publikumswechseln aus“, sagt er. Zum Beispiel: Eine Person, die Freitagabend, Samstagmittag und Sonntagabend das Fest besucht, wird mit drei Besuchen angenommen. „Das Publikum setzt sich dabei aus Görlitzerinnen und Görlitzern, Heimatbesuchenden, Zgorzelecern, Tagesreisenden aus dem Umland und Übernachtungstouristinnen und -touristen zusammen“, so Benedikt Hummel. Die Umsätze, sagt er, hängen freilich von vielen Faktoren ab.

Die Landskron Brauerei ist insgesamt zufrieden mit dem vergangenen Altstadtfest. „Allerdings lagen wir mit dem Verkauf fünf Prozent unter dem Fest 2015“, sagt Manfred ten Bosch, Chef der Landskron-Brauerei. Er macht vor allem die Hitze für die leichten Verluste verantwortlich, aber auch, dass mancher Verkaufsstand nicht vertreten war. „Ich hätte mit größeren Verlusten gerechnet“, sagt Manfred ten Bosch.

zur Startseite