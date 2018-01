Dealer verarscht Kiffer

Statt einer Tüte Gras, erhielt der Rostocker Grünschnitt. (Symbolfoto) © dpa

Rostock. Ein Kiffer aus Rostock hat sich mit einer Betrugsanzeige blamiert und erntet nun Spott im Netz. Der 43-jährige erschien am Montagnachmittag bei der Polizei und sagte, er habe von einem Dealer statt Marihuana ein kleines Tütchen mit Grünschnitt erhalten, wie die Polizei am Dienstag per Twitter mitteilte. Als Bezahlung habe er dem Dealer seine Smartwatch gegeben. Nun ist die Uhr weg, zusätzlich wird gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Anzeige gegen den Betrüger laufe auch - allerdings sei von dem nur der Vorname bekannt, hieß es.

Reaktionen auf Twitter ließen nicht lange auf sich warten: „Ernsthaft?! So blöde kann doch niemand sein. Bin gespannt wie die Betrugsanzeige läuft“ oder „Es muss auch dumme Menschen geben“, hieß es da. (dpa)

#GutenMorgen #Rostock

Was sonst noch passierte: Beim #Marihuana Kauf betrogen...



43-Jähriger zeigte gestern an, dass er statt echtem #Stoff nur Grünschnitt in der Tüte hatte.



Anzeige wegen #Betrug wurde aufgenommen & natürlich wegen Verstoß #BtmG - gegen den Anzeigenerstatter. — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) 30. Januar 2018

zur Startseite

Artikelempfehlung Dealer verarscht Kiffer Rostock. Ein Kiffer aus Rostock hat sich mit einer Betrugsanzeige blamiert und erntet nun Spott im Netz. Der 43-jährige erschien am Montagnachmittag bei der Polizei und sagte, er habe von einem Dealer statt Marihuana ein kleines Tütchen mit Grünschnitt erhalten, wie die Polizei am Dienstag per Twitter mitteilte. Als Bezahlung habe er dem Dealer seine Smartwatch gegeben. Nun ist die Uhr weg, zusätzlich wird gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Anzeige gegen den Betrüger laufe auch - allerdings sei von dem nur der Vorname bekannt, hieß es. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dealer-verarscht-kiffer-3869884.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: