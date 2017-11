Dealer steht vor Gericht Ein 44-Jähriger soll seine heiße Ware gleich in großem Stil per Post verschickt haben. Jetzt droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.

Ein 44-jähriger Energieelektroniker muss sich ab Donnerstag vor dem Bautzener Landgericht verantworten. Dem ehemaligen Hoyerswerdaer, der heute in den Niederlanden lebt, wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Der Mann soll in der Zeit vom Januar 2015 bis Mai 2016 große Mengen Haschisch, Marihuana und Ecstasy-Tabletten verkauft und seine heiße Ware teilweise gleich per Post oder per Kurier aus den Niederlanden verschickt haben. Seine Päckchen und Pakete gingen meistens an Abnehmer nach Sachsen, zum Beispiel nach Löbau oder Ohorn. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er mit den illegalen Drogengeschäften mindestens 60 000 Euro verdient haben.

Nachdem Fahnder dem Mann auf die Spur gekommen waren, konnte er Anfang Mai dieses Jahres mit einem internationalen Haftbefehl in den Niederlanden festgenommen und nach Deutschland überstellt werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Angeklagte hat die Taten im Wesentlichen eingeräumt. Für die Justiz ist er kein unbeschriebenes Blatt. Er ist einschlägig vorbestraft und bereits mehrfach zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Für den Prozess vor der Großen Strafkammer sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt. (SZ/ju)

Prozessbeginn ist am Donnerstag, dem 2. November, 9.30 Uhr im Saal 222 des Landgerichts in Bautzen, Lessingstraße 7.

