Dealer soll drei Jahre ins Gefängnis Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Verteidiger hält die Strafe für zu hoch und beantragt Revision.

Der Angeklagte Stefan S. aus Pulsnitz (links) mit seinem Anwalt Arndt Holzhauser im Gerichtssaal. © Uwe Soeder

Das Bautzener Landgericht hat einen Drogenhändler aus Pulsnitz zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Große Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass der 33-Jährige vom Frühsommer 2015 bis zum Herbst 2016 regelmäßig in großen Mengen Crystal, Haschisch, Marihuana und Ecstasy von verschiedenen Anbietern gekauft und an andere Händler weiterverkauft hat. In der Verhandlung waren über 40 einzelne Fälle zu Sprache gekommen, bei denen der Pulsnitzer mindestens 70 000 Euro verdient haben soll.

Gemessen am Umfang der Taten hätte das Urteil noch weitaus höher ausfallen können. Strafmildernd wertet das Gericht aber sein umfangreiches Geständnis und die Tatsache, dass der Pulsnitzer mit seinen Aussagen maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass die Justiz auch noch weiterer Drogenhändler habhaft werden konnte. Einige von ihnen sind bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Verteidiger Arndt Holzhauser sieht das Strafmaß aber immer noch als zu hoch an. Ohne die umfangreichen Aussagen seines Mandanten hätte es die Anklagen gegen die anderen Drogenhändler nicht geben können, erklärt der Rechtsanwalt und verweist auf die Kronzeugenregelung. Er hat deshalb fristgemäß Revision angekündigt. Das heißt, der Bundesgerichtshof muss das Urteil jetzt noch einmal auf mögliche Verfahrensfehler prüfen. (SZ/ju)

