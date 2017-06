Dealer bleibt Gefängnis erspart Gegen den Drogenhändler spricht das Gericht eine relativ milde Strafe aus. Ganz ungeschoren kommt er aber nicht davon.

Über Monate hinweg handelte ein Kreinitzer in großem Stil mit Drogen. Ein Gröditzer, der bei ihm Marihuana ein- und dann weiterverkaufte, wurde jetzt verurteilt. © Sebastian Schultz

Aus der Ferne gibt Kreinitz ein regelrecht idyllisches Bild ab. Ein Eindruck, der in krassem Kontrast zu dem Geschehen steht, das Zeuge Jörg S.* am Freitagvormittag im Landgericht Dresden schildert. Über Monate hinweg fungierte S. als Drogenkurier für den Kreinitzer Sebastian F.*. Meist wurde er telefonisch einbestellt. Dann besprachen die beiden die nächsten Drogendeals, Sebastian F. sagte S., wovon er wann wie viel aus einem Versteck am alten Bahnhof in Jacobsthal mitbringen sollte. Dort waren Crystal, Marihuana und Haschisch in einer Metallkiste im Obergeschoss deponiert.

Die eigentlichen Transfers fanden dann in Sebastian F.s Wohnung in Kreinitz statt, in der Küche. „Ich habe dann meistens im Wohnzimmer gewartet“, erklärt der Zeuge. Trotzdem hat er die verschiedenen Abnehmer erkannt, die in Kreinitz ein- und ausgingen: ein Personenkreis von zehn bis 15 Leuten – darunter eben auch Peter K.*, der am Freitag vor Gericht steht. „Die Leute hatten alle Spitznamen, er war der Rucksack-Mann“, sagt Jörg S. über den 28-jährigen Gröditzer, „weil er immer einen Rucksack dabei hatte“. Darin wiederum befand sich eine durchsichtige Plastikkiste, in die er die Drogen packte. Etwa einmal im Monat sei der „Rucksack-Mann“ in der Wohnung in Kreinitz aufgetaucht, habe in erster Linie Marihuana gekauft, zwischen 200 Gramm und einem Kilo. „Crystal war wenig, da waren 5 Gramm schon viel“, erinnert sich Jörg S.

Persönlich ist S., der eine Zeit lang die Hasenschänke in Jacobsthal bewirtschaftet hatte, nicht in Dresden erschienen. Er ist über einen Bildschirm zugeschaltet. Der 25-Jährige hatte mehrfach Drohungen erhalten, nachdem er gegen seine ehemaligen Komplizen ausgesagt hatte. Dennoch macht er nach Dafürhalten des Schöffengerichts einen glaubwürdigen Eindruck. Und das, obwohl der Verteidiger auf einige Widersprüche in den Details hinweist.

Der Rechtsanwalt spricht von einem „konfusen Verhalten“ des Zeugen. Gerade die Details seien wichtig, nicht nur die Eckpunkte. Der Verteidiger sieht deshalb den Vorwurf des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln auch nicht erfüllt und fordert Freispruch. Das Gericht kommt am Ende zu einem anderen Schluss – und spricht Peter K. schuldig. Zwei Jahre Haft lautet das Urteil, das für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Selbst der vorsitzende Richter Alexander Keller erkennt an, dass das ein milder Urteilsspruch ist – das Gesetz sieht für das Delikt Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren vor. Aber die Drogenankäufe lägen lange zurück und Peter K. sei seitdem nicht mehr auffällig geworden. Im Grunde habe er „großes Glück, dass es nicht eher aufgeflogen ist“, betont Keller. Härter als die Bewährungsstrafe dürften den 28-Jährigen die 500 Stunden gemeinnützige Arbeit treffen, die ihm das Gericht aufbrummt – und die Tatsache, dass das Geld einbehalten wird, das die Polizei bei der Hausdurchsuchung in Gröditz beschlagnahmt hatte. Die 1 500 Euro blieben voraussichtlich eingezogen, so der Richter.

Konsequenzen hat das Verfahren möglicherweise auch für Drogendealer Sebastian F. Der hatte bei seiner Aussage behauptet, der Gröditzer habe nie bei ihm eingekauft – und nicht nur in diesem Punkt eindeutig gelogen, so Alexander Keller. Außerdem hatte er Jörg S. während eines Freigangs bedroht. Es dürfe nicht sein, dass so jemand im offenen Vollzug unterkommt.

*Namen geändert.

