De Schwammeleit feiern nicht allein Zwei Hermsdorfer Vereine erinnern an 60 Jahre Heimatpflege. Nicht nur die verbindet sie.

zurück Bild 1 von 2 weiter 60 Jahre Kulturbund und Heimatgruppe Hermsdorf: Die Vereinsvorsitzenden Monika Claußnitzer (l.) und Christine Bretschneider schauen sich alte Fotos an. © Egbert Kamprath 60 Jahre Kulturbund und Heimatgruppe Hermsdorf: Die Vereinsvorsitzenden Monika Claußnitzer (l.) und Christine Bretschneider schauen sich alte Fotos an.

1957 trat die Heimatgruppe erstmals auf, Gründer Paul Hertling spielte Gitarre.

Altüberliefertes weitergeben, in Ehren halten, doch dabei offen sein für Neues und immer die erzgebirgische Mundart im Herzen haben: Die Heimatgruppe „De lustgen Schwammeleit“ aus Hermsdorf im Erzgebirge hat sich ganz der Traditionspflege verschrieben. Die Mitglieder des kleinen Vereins singen, musizieren und treten immer mal wieder auf im Ort, zu Festen oder bei Heimatabenden vor Gästen der kleinen Gemeinde mit rund 800 Einwohnern oder vor Grundschülern beim „Hutznohmd“.

Im Winter 1957 hatte die Heimatgruppe ihren ersten Auftritt. Zusammen mit dem Kulturbund Hermsdorf/E. blicken die Mitglieder diesen Sonnabend in der Schunkelscheune auf 60 Jahre Heimatliebe und ihre Verbundenheit zum Erzgebirge zurück. Die Sause mit Musik ist allerdings ein Doppeljubiläum. Denn der Kulturbund hatte im vorigen Jahr seinen 60. Geburtstag.

Beide Vereine sind eng miteinander verbunden. Die Vorsitzende des Kulturbunds Monika Claußnitzer und ihr Pendant bei der Heimatgruppe, Christine Bretschneider, arbeiten Hand in Hand. Dass nun gemeinsam gefeiert wird, ist auch ein Ausdruck des Zusammenhalts im Ort.

Es war der 30. Juni 1956, als zehn Einwohner in Hermsdorf/Erzgebirge den Kulturbund mit der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Heimatfreunde gegründet hatten. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, ihren Heimatort nach den Kriegsjahren wieder zu pflegen und attraktiver für Touristen zu machen. Wanderwege, Wegweiser, Hinweistafeln und Rastplätze wurden unter anderem in der Folge geschaffen. Später, zur Wendezeit, wurde die Hermsdorfer Pyramide aufgestellt, mit der Feuerwehr wurden die alljährlichen Ortsfeste im Sommer organisiert. Doch nicht nur das.

Zu DDR-Zeiten hatte der Kulturbund noch ein wichtiges Ziel forciert. „Unser Ort wurde ein Urlaubsdomizil“, erinnert sich Monika Claußnitzer, die aus Reichenau stammt, aber schon seit Jahren in Hermsdorf lebt. Bis 1990 seien viele Gäste über den FDGB ins Osterzgebirge gekommen. Sie wurden auf private Unterkünfte verteilt, kamen aber zum Essen und zur Unterhaltung regelmäßig in den drei Gaststätten der Gemeinde zusammen. Dort sorgte oft die Heimatgruppe für Stimmung.

Einwohner schlagen Namen vor

Es sei Paul Hertling von der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Heimatfreunde gewesen, der die Schwammeleit zusammengeführt hatte. Für „die kleine Singetruppe“ hatte er drei Sängerinnen gesucht. Zither-, Akkordeon- und Gitarrenspieler durften bei dem Ensemble ebenfalls nicht fehlen. Es sollte fortan den Kulturbund unterstützen, dazu beitragen, dass im „Dorf was los“ ist.

Unermüdlich kümmerte sich „Onkel Paul“ um den Erhalt der Heimatgruppe, die zum festen Bestandteil des Hermsdorfer Kulturlebens wurde. Sie habe die erzgebirgische Heimatmusik bis in die heutige Zeit bewahrt, sagt Christine Bretschneider. Geprobt wurde im „Bierkeller“ in Hermsdorf.

Die Reiseleiterin stieß etwas später zu der Gruppe. „Ich wurde 1971 gefragt, ob ich dort singen möchte“, erinnert sich die mittlerweile 63-jährige Hermsdorferin. Sie wollte. Die Traditionspflege ist ihr wichtig.

Heute höre man Begriffe wie „hutzen gieh“, „Rauchemaad“ oder auch „Schwamme“ nur noch selten, dabei gehörten sie lange zum Sprachgebrauch der Erzgebirgler. Bei ihren Touren, Heimatabenden und Busreisen stimme sie gerne mal auf Nachfrage erzgebirgische Lieder an.

Die erzgebirgische Mundart liegt der Hermsdorferin am Herzen. Mit den lustigen Schwammeleit will sie indes gern weiter die alten Lieder und Gedichte in Erinnerung halten. Die Freiberuflerin blieb der Heimatgruppe all die Jahre treu. Unter der Schirmherrschaft des heutigen Musikvereins ist die Hermsdorfer Gruppe mit sechs Mitgliedern noch immer aktiv – altersbedingt seien Auftritte aber immer seltener.

Der Name der Heimatgruppe ist indes an das erzgebirgische Wort für Pilze angelehnt. Der Namenswahl ging eine Ausschreibung voraus, an der sich viele Hermsdorfer beteiligt hatten. Drei Vorschläge aus dem Zettelkasten kamen dann in die engere Wahl: „Die Gimmlitztalsänger“, „Die Bergspatzen“ und „De lustgen Schwammeleit“. Das Ergebnis ist bekannt.

Nun steht das Doppeljubiläum an. Rund 180 Gäste werden in der Schunkelscheune erwartet. Und wer weiß, vielleicht können sie dann auch dem Schwamme-Marsch lauschen. Der ist so etwas wie die Hymne der Gruppe, eine zum mitschunkeln. Das gesellige Zusammensein steht im Fokus, sagt Christine Bretschneider. „Ruck mer ner zamm, es werd schu gieh…“

