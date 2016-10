„De Nubbern“ präsentieren ihr neues Theaterstück Noch im Oktober gibt es die Premiere von „Dr Heitoatsteifl“ im Naturparkhaus Waltersdorf.

Foto von „De Nubbern“ das Oberlausitzer Mundarttheater © Matthias Weber

Die Vereinsmitglieder der Mundart-Theatergruppe „De Nubbern“ haben wieder ein neues Stück einstudiert. Schon am 29. November gibt es um 15 Uhr die Premiere im Saal des Naturparkhauses in Waltersdorf. Das Stück wird natürlich in Mundart vorgetragen und heißt „Dr Heitoatsteifl“. Es ist eine Komödie in drei 3 Akten von Richard Blasius.

„Seit 2007 erfreuen wir unser Publikum jedes Jahr mit einem neuen Theaterstück in unserer Oberlausitzer Mundart. Und jedes Jahr werden es mehr und mehr Zuschauer“, schildert Gunter Kunath von „De Nubbern“. Inzwischen würden nicht nur die Einheimischen zu ihren Vorstellungen kommen, sondern immer mehr auch aus anderen Regionen Deutschlands.

Nachdem die Mundart-Theatergruppe am 11. August zur Eröffnung des Festwochenendes der 350-Jahrfeier des Großschönauer Damastes ihr Theaterstück aus der letzten Saison noch einmal aufführen durften, sind gleich anschließend die Proben für das neue Stück angelaufen, berichtet Gunter Kunath.

Der Einlass zu den Vorstellungen im Naturparkhaus Waltersdorf, die jeweils um 15 Uhr beginnen, erfolgt jeweils eine Stunde vor der Veranstaltung. Für das leibliche Wohl der Theaterbesucher sorgt wie schon in den vergangenen Jahren der Kretschamverein Waltersdorf. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen. Die Termine für die weiteren Veranstaltungen sind: 30. Oktober; 7., 8., 21. und 22. Januar sowie am 11., 12., 18. und 19. März. (SZ/hg)

Karten zu acht Euro gibt es im Fremdenverkehrsamt Waltersdorf, Kaufhaus Bergmann (ehem. Foto Bergmann), CD Studio am Markt Zittau und bei Kunath in der Theodor-Haebler-Str. 48 in Großschönau ( 035841 37873).

