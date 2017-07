De Maizière schlägt an der Röder auf Der Bundesinnenminister besucht die Region – und zeigt sich nicht nur vom Gröditzer Tennisplatz beeindruckt.

Thomas de Maizière probiert den Gröditzer Tennisplatz aus. © Eric Weser

Über eine so idyllisch gelegene wie günstige Spielstätte wären sie in Dresden froh: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte am Freitag viele freundliche Worte für den Gröditzer Tennisplatz übrig. Für ein kurzes Match griff der einstige Hobbyspieler auch selbst zum Schläger.

Der Meißner Wahlkreisabgeordnete besuchte bei seiner Wahlkampftour aber nicht nur den Sportplatz, sondern sah sich bei einer mehrstündigen Radtour auch in den Ortsteilen Nauwalde und Spansberg um. In örtlichen Betrieben ließ sich der Christdemokrat unter anderem erklären, wie sich mit Getreide- und Futtermittelhandel Geld verdienen lässt oder wie ein moderner Mähroboter funktioniert.

De Maizière zeigte sich beeindruckt von der Wirtschaftskraft in den Orten. Ebenso wie von den Vorführungen der Jugendfeuerwehr in Nauwalde oder den Orgelklängen in der örtlichen Kirche. (SZ/ewe)

