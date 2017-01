De Maizière: Gefährder besser überwachen

Berlin. Nach dem Berliner Terroranschlag hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Länder aufgefordert, sich bei der Observation sogenannter Gefährder besser abzustimmen. „Was den Umgang mit Gefährdern anbetrifft, so ist dies nach geltendem Recht vor allem durch die Landesgesetzgeber zu regeln“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Sicher muss die Abstimmung unter den Ländern etwa bei der Verantwortung für die Observation besser werden.“

Mutmaßlich der Tunesier Anis Amri hatte den Ermittlungen zufolge am 19. Dezember einen Lkw in die Menschenmenge auf dem zentralen Weihnachtsmarkt im Westteil der Stadt gesteuert. Zwölf Menschen starben. Amri war in Nordrhein-Westfalen und Berlin als Gefährder geführt worden – also als jemand, dem ein Anschlag zugetraut wurde. Zeitweise wurde seine Kommunikation überwacht. Diese ergab nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft keine Hinweise auf terroristische Bestrebungen.

Daraufhin wurde die Überwachung im September eingestellt. Etwa zu der Zeit tauchte Amri ab. (dpa)

