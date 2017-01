De Maizière fordert mutige Handwerker Die Branche stehe besser da, als sie selbst meint, betont der Minister beim Neujahrsempfang. Die Digitalisierung biete Chancen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf dem Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Region Meißen. © Hendrik Schmidt/dpa

Ja, die Situation der Handwerker im Landkreis habe sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verbessert. Das muss Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf dem Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft Region Meißen eingestehen. Weder habe man die Schere zur Industrie hinsichtlich gezahlter Löhne für Azubis schließen können, noch sei es gelungen, die B 169 bis Riesa auszubauen oder die Fachklasse für Maler und Lackierer in Meißen zu halten. Diese befindet sich jetzt in Dresden.

Nichtsdestotrotz, so de Maizière, stehe das Handwerk insgesamt gut da. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, bedürfe es nun Mut. „Haben sie den Mut, die richtige Mischung zwischen Tradition und Innovation zu finden, trauen sie sich, zu investieren, wenn sie davon überzeugt sind“, so der ehemalige Sächsische Innenminister vor den Handwerkern. Besonders die Digitalisierung dürfe nicht verschlafen werden. Hinter der Entwicklung intelligenter Technologien für den Heimbereich würden sich immense Aufträge verbergen, die die Branche in Zukunft stärken könnten.

