DDV-Stadion auf Hygiene untersucht

Bei Undercover-Untersuchungen kam es ans Licht: In Deutschlands Fußballstadien der Bundesliga gibt es zum Teil große Hygieneprobleme. Nach Informationen der „ARD-Radio-Recherche Sport“ wurden in den Stadien in München, Köln und Bremen Funde gemacht, die ekelerregend sind, und auch krank machen können: Fäkalkeime im Essen, verunreinigtes Bier, Grenzwert-Überschreitungen beim Trinkwasser, das haben die Untersuchungen ergeben. Doch nun die gute Nachricht: für das Dresdner DDV-Stadion gibt es Entwarnung. Bei den regelmäßigen Lebensmittelkontrollen mit Probennahme der Speisen und Getränke durch das städtische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gab es weder Auffälligkeiten noch Beanstandungen. Die Trinkwasser-Untersuchungen auf Legionellen muss der Stadionbetreiber selbst regelmäßig vornehmen. (SZ)

