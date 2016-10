DDR-Museumsverein kritisiert neuen Besitzer Der Vereinsvorstand hat sich kurz vor der Übergabe des DDR-Museums getroffen. Das neue Konzept für Dresden biete zu wenig Platz, heißt es.

Wenige Tage bevor das Radebeuler DDR-Museum an den neuen Besitzer, den Unternehmer Peter Simmel übergeht, trat am Mittwoch der Museumsverein DDR-Zeitreise Radebeul an mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit.

Darin heißt es: Die dem Vorstand des Museumsvereins DDR-Zeitreise Radebeul e.V. vorliegenden Informationen würden sich in entscheidenden Punkten leider nicht mit den Aussagen Peter Simmels in der heutigen Ausgabe der Sächsischen Zeitung decken.

„Grundlegendes Ziel des Vereins war und ist es, das bisher größte DDR-Museum Deutschlands in seinem wesentlichen Bestand zu erhalten. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand ist das jedoch vom neuen Eigentümer nicht geplant.“ Hingegen verfüge der Vorstand über Unterlagen, die unter anderem die erhebliche Reduzierung der Ausstellungsfläche und der Ausstellungspräsentation vorsehen.

Dieses Konzept könne der Museumsverein DDR-Zeitreise Radebeul keinesfalls unterstützen, habe der Vorstand in einer Vorstandssitzung einstimmig beschlossen. Der Vorstand werde mit den Vereinsmitgliedern zeitnah über Alternativen beraten, um als Museumsverein dem geschichtlichen Anspruch der Ausstellung auch in Zukunft gerecht zu werden.

Der Verein war erst am 10. August dieses Jahres in Radebeul gegründet worden. Die Gründungsmitglieder hatten sich zum Ziel gesetzt, das DDR-Museum zu erhalten, möglichst in Radebeul, aber auch in Dresden. Als Unterstützer hatten sie erste Veranstaltungen mit Promis wie Uwe Steimle, Gunther Emmerlich und Gregor Gysi angekündigt. Vorsitzender des Vereins ist der Noch-Leiter des DDR-Museums Hans Joachim Stephan.

Noch vor dem Treffen des Vereinsvorstandes hatte Stephan dem neuen Besitzer, der das Museum im September aus der Insolvenz gekauft hatte, vorgeworfen, dieser wolle die Ausstellung lediglich zu einer kleinen Show neben seinem Einkaufsmarkt nutzen. Außerdem äußerte Stephan die Befürchtung, dass Stücke, die nicht in die Ausstellung gelangen würden, auf Trödelmärkten verramscht werden könnten.

Peter Simmel sagte, dass er zwar die Ausstellung von jetzt 3 500 Quadratmetern auf etwa 2 100 Quadratmeter straffen wolle, aber dennoch alle wesentlichen Bereiche zur Geltung kommen würden. Dafür sei extra ein Museumsplaner angestellt worden. Stephan indes hatte seine Mitarbeit verweigert, nachdem es Streit um die Höhe seines Gehaltes gegeben hatte.

