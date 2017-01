DDR-Museum in Dresden eröffnet

Das DDR-Museum ist von Radebeul in das Simmel-Einkaufszentrum am Albertplatz gezogen. © Sven Ellger

Am Sonntag öffnen sich ab 10 Uhr die Türen zum DDR-Museum im Simmel-Center. Rund 300 000 Euro hat der Umzug der Ausstellung von Radebeul an den Albertplatz gekostet. Darin ist auch der Umbau der Räume beinhaltet, es wurden zwei Durchbrüche zum einstigen DVB-Hochhaus gemacht. Zwischen 60 000 und 75 000 Exponate können in der „Welt der DDR“ wie die Ausstellung nun heißt, begutachtet werden. Es ist aber noch mehr geplant.

So soll das Museum im Laufe der Zeit noch mit einem Souvenir-Shop ausgerüstet werden. Außerdem befinden sich derzeit noch Führungen in Erarbeitung. Am Eröffnungstag gibt es zwar einen kostenlosen Vorgeschmack. Regulär werden die Führungen dann aber erst später angeboten.

Ein anderes Highlight soll zudem bald in den Keller des Centers einziehen: Dort ist der Aufbau einer 27 Quadratmeter großen Modelleisenbahn der Arbeitsgemeinschaft Schüler-Clubs Modelleisenbahn geplant. Der Umzug aus der 137. Oberschule dauere aber sechs Monate. (SZ/sag)

