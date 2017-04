DDR-Mülleimer sollen weg Oberschüler bemängeln die Größe der Öffnung. Sie schlagen Alternativen vor. Doch die sind teilweise umstritten.

Die steinernen Papierkörbe haben eine zu große Öffnung, meinen Waldheimer Oberschüler. An manchen Tagen seien die Behälter so überfüllt, dass sie kein schöner Anblick sind. Am Freitag war dies nicht der Fall. Der Bauhof ist für die Leerung zuständig. © André Braun

Die steinernen Papierkörbe prägen seit Jahrzehnten das Waldheimer Stadtbild. Sie sind ein Relikt aus DDR-Zeiten. Doch der Jugend von heute sind diese Mülleimer ein Dorn im Auge. Das haben sie Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) gegenüber deutlich gemacht. Sie nutzten dafür das Planspiel Jugendstadtrat. Es gehe nicht um das bloße Erscheinungsbild. Vielmehr stören sich die Oberschüler an der großen Öffnung.

Deshalb seien die Abfallbehälter häufig überfüllt. Manchmal seien sie so voll, dass der Müll neben den Eimern abgelegt wird. Das sei kein schöner Anblick. Deshalb sehen die Jugendlichen zwei Optionen: Erstens die tägliche Leerung der Mülleimer im Stadtzentrum, und zweitens das Aufstellen neuer Behälter. Diese sollen möglichst eine kleinere Öffnung haben. Damit solle verhindert werden, dass die Menschen nicht mehr ihren Hausmüll beutelweise auf diese Art und Weise entsorgen können.

Bauhof investiert viel Zeit

Bürgermeister Steffen Ernst kann diese Anliegen durchaus nachvollziehen. „Die Leerung der Mülleimer übernimmt der städtische Bauhof. Es ist tatsächlich nicht die Aufgabe der Mitarbeiter, den Hausmüll anderer Leute wegzuräumen. Gerade bei den DDR-Mülleimern ist das derzeit wirklich ein großes Problem“, sagte er während der Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Das Leeren der Mülleimer koste den Bauhof ohnehin viel Zeit. „Es ist deshalb nicht möglich, dies täglich zu tun“, erläuterte er den Jugendlichen. Die Idee, Modelle mit einem größeren Fassungsvermögen aber einer kleineren Öffnungen anzuschaffen, befürwortete er. Das sei bereits in der Stadtverwaltung diskutiert worden. Allerdings sei die Anschaffung teuer. „Zwischen 400 und 600 Euro kosten der Kauf inklusive der Montage pro Stück“, sagte er.

Die Oberschüler regten an, die Standorte der Mülleimer zu überprüfen. Vor allem an den stark frequentierten Orten, beispielsweise den Spielplätzen und dem Bahnhof, sollte über die Anschaffung neuer Mülleimer nachgedacht werden. Diese seien zudem vandalismussicher, sind die Oberschüler überzeugt. Und sie sehen noch einen Vorteil: Die Behälter würden die Umwelt schonen. Ob das tatsächlich so ist, war jedoch umstritten. Denn unter Umständen landet der Müll, der nicht durch die schmale Öffnung passt, dann neben dem Papierkorb. Bürgermeister Steffen Ernst sagte abschließend: „Es ist immer auch eine Kopfsache, wie ich mit meinem Müll umgehe.“

