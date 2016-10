DDR-Kochshow in Ebersbach Dem DDR-Kochbuchklassiker „Wir kochen gut“ wird ein Abend im Stadtsaal gewidmet. Die Show kommt samt Moderatorin vom Fernsehen.

Das Kultkochbuch aus dem Verlag für die Frau.

Ebersbach-Neugersdorf. Das wird eine Premiere. Der Stadtsaal als Küche – das gab es noch nicht in Ebersbach-Neugersdorf. Genau dazu wird er aber jetzt umfunktioniert. Aenne Dähne, bekannt aus dem MDR-Fernsehen, kommt mit ihrer Kochshow nach Ebersbach. Sie stellt ein Kochbuch vor und kocht Gerichte aus dem Werk. Das Buch, um das es sich dreht, ist dabei ganz und gar keine Premiere. Eher ein Klassiker. „Wir kochen gut“ stand wohl in fast jedem DDR-Haushalt und ist heute noch bei vielen Hobbyköchen als Nachschlagewerk im Einsatz.

Die Idee zu der ungewöhnlichen Buchvorstellung hatten die Stadtbibliothek und ihr Förderverein, die „Bichereulen“. Sie suchten nach Veranstaltungsthemen für dieses Jahr. Denn außer dem normalen Bibliotheksbetrieb wollen sie auch mit anderen Höhepunkten für Bücher begeistern und planen jedes Jahr eine Reihe von besonderen Veranstaltungen. Ganz oben auf der Wunschliste standen dabei Themen, die bei den Lesern beliebt sind. „Handarbeitsbücher, Bastel- und Kochbücher werden sehr gut ausgeliehen“, berichtet Katja Hieke, Leiterin der Stadtbibliothek. Es gab bereits einen Abend zum Thema Handarbeiten, für November ist ein Bastelabend geplant.

Jetzt wird aber erst mal gekocht. Der Verlag für die Frau, der das Küchenstandardwerk der DDR noch heute herausgibt, bietet die Kochshows an. Aenne Dähne, die selbst Hobbyköchin ist und als Moderatorin verschiedener Veranstaltungen arbeitet, moderiert und kocht Gerichte aus dem Buch live nach. Im vorigen Jahr hatte der Fernsehsender MDR eine Sendereihe mit Frau Dähne und dem Kochbuch ausgestrahlt. So stieß Heike Ruppelt vom Förderverein der Stadtbibliothek auf die Kochshow und setzte sich mit dem Verlag in Verbindung. „Wir fanden es reizvoll, ein Buch mal auf ganz andere Weise zu präsentieren“, so Frau Ruppelt.

Wie genau es präsentiert wird, da lässt auch sie sich überraschen. „Ich weiß, dass es auf jeden Fall für die Zuschauer auch was zu kosten gibt.“ Und zu sehen. Denn Frau Dähne bringt in ihre Show auch alte Küchengeräte aus DDR-Zeiten mit, die noch funktionstüchtig sind. So werden die Küchenmaschine „Multiboy“ oder der Mixer „RG 28“ zum Einsatz kommen. Besucher können zur Kochshow nächsten Donnerstag ihre eigenen funktionstüchtigen Küchengeräte aus der DDR mitbringen oder ihr Exemplar des Kochbuch-Klassikers „Wir kochen gut.“ Wer seine Sachen mitbringt, erhält eine Überraschung. „Auf die Bücher bin ich gespannt“, sagt Heike Ruppelt vom Förderverein. Bei vielen Bekannten sei es nur noch eine lose Blattsammlung. „Aber das zeugt ja davon, dass es gut genutzt wird.“ Das kann auch der Verlag für die Frau bestätigen, der das Buch herausgibt. Das Werk ist nach wie vor ein Verkaufsschlager und gehört mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren zu den meistverkauften Kochbüchern.

Dabei ist das über 50 Jahre alte Werk auch mit der Zeit gegangen. Denn 1962, als es herauskam, waren die Hausfrauen noch von der Sparsamkeit der Nachkriegszeit geprägt. Die Mitarbeiter der Redaktion Hauswirtschaft des früheren Verlags für die Frau haben damals das Buch und die Rezepte zusammengestellt. Kochen war kein Hobby – wie heute – sondern notwendig, um die Familie möglichst preiswert und nahrhaft zu versorgen.

Inzwischen gibt es sogar zwei „Wir kochen gut“-Ausgaben: Eine überarbeitete Ausgabe von 1995 und eine unveränderte Reprintausgabe von Anfang der 1970er Jahre. „Letztere haben wir erstmals wieder auf den Markt gebracht, als das Buch 2012 seinen 50. Geburtstag feierte“, so Susann Jaensch vom Verlag. „Das hatten sich viele Leser gewünscht, weil sie das originale Buch lieben auch wegen der vielen Zeichnungen und Illustrationen.“ Die überarbeitete Ausgabe hat ein anderes Erscheinungsbild, sie ist moderner. Was allerdings auch hier unverändert geblieben ist, sind die kultigen Speisefotos im 60er-Jahre-Stil. „Inhaltlich wurde das Buch leicht überarbeitet, es fielen ein paar Rezepte raus, weil es manche Gewürzmischungen nach Ende der DDR nicht mehr gab“, so Frau Jaensch. „Manches war auch einfach nicht mehr zeitgemäß.“

„An die Töpfe, fertig, los – wir kochen gut“, Kochshow mit Aenne Dähne aus dem MDR-Fernsehen, 20. Oktober, 19 Uhr, Stadtsaal Ebersbach

Karten gibt es im Vorverkauf in den Bibliotheken der Stadt und der Buchhandlung Fiedler in Neugersdorf, sowie an der Abendkasse

