Daz-Klasse aufgelöst Die Klasse für Schüler mit Migrationshintergrund wurde vor allem von Ortsfremden besucht. Nun sind es zu wenige geworden.

Überraschung im Ebersbacher Gemeinderat: Bürgermeisterin Margot Fehrmann (CDU) gab das Ende der Daz-Klasse an der Ebersbacher Oberschule bekannt. Die Klasse für die Migranten mit Deutsch als Zweitsprache wird nach Fehrmanns Worten aufgelöst, weil ein immer größerer Anteil von Schülern gar nicht aus dem Gemeindegebiet, sondern aus Moritzburg, Reichenberg und Radeburg kam. Die ursprüngliche Ausgangslage war aber für Kinder der Familien gedacht, die im ehemaligen Pflegeheim Naunhof aufgenommen werden sollten. Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen.

Wie das Regionalschulamt mitteilt, wird die Vorbereitungsklasse zum 31. Juli aufgehoben, da nur sehr wenige Schüler das neue Schuljahr in der Klasse fortsetzen würden und momentan Neuzuweisungen in dieser Region eher moderat erfolgen. Einige Schüler verbleiben an der Oberschule und wechseln in die Regelklassen. Die restlichen Schüler setzen ihre Bildungslaufbahn an der Oberschule Kupferberg fort. „An dieser Schule sind Kapazitäten vorhanden“, so das Regionalschulamt Dresden.

