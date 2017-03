David Statnik bleibt Domowina-Chef Der Vorsitzende erhielt ein klares Votum. Der Verband blickt jedoch mit Sorge in die Zukunft.

David Statnik bleibt Domowina-Chef. © dpa

Mit 93 Prozent der Stimmen hat die Hauptversammlung der Domowina David Statnik zum Vorsitzenden wiedergewählt. Statnik, Jahrgang 1983, leitet die Interessenvertretung bereits seit 2011. Marko Hantschick (Oberlausitz) ist wie zuvor Vizechef und kam auf 81 Prozent der Stimmen. Der zweite Stellvertreterposten ging an William Janhoefer (87 Prozent) für die Niederlausitz. Insgesamt gehören dem Domowina-Vorstand 30 Mitglieder an. Eine Wahlperiode dauert vier Jahre. Der Bund Lausitzer Sorben zählt etwa 7 500 Mitglieder.

Die Sorben und Wenden blicken jedoch mit Sorgen in die Zukunft. Sachsen und Brandenburg suchen händeringend nach Sorbisch-Lehrern, damit die Sprache nicht ausstirbt. In seinem Bericht über die Arbeit der Domowina betonte David Statnik die Bedeutung der sorbischen und wendischen Sprache für die Identität. Neben dem Elternhaus habe die Sprachvermittlung in Kita und Schule eine enorme Bedeutung. (SZ)

