David-Schmidt-Preis wird vergeben In Erinnerung an den verstorbenen Radebeuler Stadtrat soll soziales Engagement gewürdigt werden.

Der Preis für soziales Engagement ist nach David Schmidt, dem mit 29 Jahren verstorbenen Radebeuler SPD-Stadtrat, benannt. © SZ-Archiv

Radebeul. Am 29. April wird wieder der David-Schmidt-Preis für soziales und sozialpolitisches Engagement in Radebeul verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen und Projekte, die im Sinne des verstorbenen Radebeuler SPD-Stadtrats David Schmidt agieren. Es gehe darum, „Mut zu beweisen, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, seinen Mitmenschen solidarisch und hilfreich entgegenzugehen – und mit Kreativität, Witz und persönlichem Charme der Demokratie auf die Sprünge zu helfen“, teilen die Organisatoren um SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich mit.

Mögliche Preisträger können ab sofort vorgeschlagen werden. Der Preis richtet sich vor allem an Personen, Projekte oder Aktionen, die in Sachsen gewirkt haben oder wirken. Die Jury wird besonders ehrenamtliches Engagement in den Blick nehmen. Im letzten Jahr wurden unter anderem der different people e.V., Chemnitz und der Augen auf e.V. Oberlausitz, Zittau ausgezeichnet.

David Schmidt starb am 29. April vor vier Jahren an einer Erbkrankheit. Er wurde 29 Jahre alt.

Formlose, aussagekräftige Bewerbungen können geschickt werden bis zum 12. März 2018 an den SPD-Unterbezirk Meißen, Kurt-Hein-Straße 15, 01662 Meißen, mit dem Kennwort ,David-Schmidt-Preis‘.

