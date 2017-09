Daumen hoch für Löbau SZ-Leser haben im Internet den Sachsentag bewertet. Das Programm schneidet super ab, die schlechteste Note bekommt das Verkehrskonzept.

Die Umfrage, die die Sächsische Zeitung zum Tag der Sachsen online gestellt hatte, bestätigt das überwiegend positive Bild, das der Sachsentag in Löbau bei den Besuchern hinterlassen hat. Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, gibt aber dennoch ein Stimmungsbild wider.

Die SZ fragte ihre Online-Nutzer, wie ihnen der Tag der Sachsen gefallen hat. Die Leser konnten anhand fünf verschiedener Fragen das Volksfest mit Schulnoten bewerten. So wurde danach gefragt, wie den Besuchern das Programm und das Festgelände gefallen haben, welches Bild sie von den Löbauern als Gastgeber haben, wie das Verkehrskonzept funktioniert hat und wie ihr Gesamteindruck ist.

Das vielfältige Programm wurde dabei von den Besuchern, die bei der SZ-Umfrage mitgemacht haben, überwiegend als sehr gut bewertet. Knapp die Hälfte der Teilnehmer vergaben dafür die Schulnote 1. Auch die Gestaltung des Festgeländes schnitt sehr gut ab. Selbst das zuvor viel kritisierte Verkehrskonzept wurde von den meisten als sehr gut oder gut empfunden. Für das Verkehrskonzept gab es in der Umfrage jedoch insgesamt die schlechteste Schulnote: im Durchschnitt wurde eine 2,61 vergeben. Die beste Note wurde für den Gesamteindruck vergeben, im Schnitt war das eine 2,39. Zu den Löbauern als Gastgeber sind die Umfrage-Teilnehmer durchaus geteilter Meinung gewesen. 15 Befragte empfanden Löbau als schlechte Gastgeberstadt und vergaben für diesen Punkt die Schulnote 6.

Die Nutzer der SZ-Facebook-Seite hatten viel Lob für den Tag der Sachsen mit seinen verschiedenen Programmpunkten übrig. Gelobt wird vor allem, „was eine kleine Stadt wie Löbau so alles auf die Beine stellen kann“, wie eine Nutzerin schreibt. Auch der Festumzug vom Sonntag wird gelobt, die Stimmung der Leute sei super gewesen. Und Kathi Mönnich aus Radebeul teilt via Facebook mit: „Ich wünsche mir, dass Löbau wenigstens einen Teil dieser Euphorie in den Alltag retten kann. Alles Liebe in meine Heimatstadt!“

