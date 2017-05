Daumen hoch für die Pretty Women Sechs junge Frauen aus dem Oberland wollen zu „Let’s dance“ ins Fernsehen. Dafür drehten sie jetzt ihr Bewerbungsvideo.

Bis zu 30 Punkte kann die Jury vergeben. Die Pretty Women hoffen auf volle Punktzahl. Zur Gruppe gehören: Elisabeth und Lisa (vorn) sowie Anna, Bianca, Julia Maria und Josephine (stehend; jeweils von links nach rechts). © Rocci Klein

Sechs junge Frauen aus dem Oberland haben eine gemeinsame Leidenschaft – das Tanzen. Das möchten sie nun auch deutschlandweit zeigen – bei der RTL-Show „Let’s dance“. Die Pretty Women, zu denen Anna und Lisa Nowack, Bianca Daum, Elisabeth Lange, Josephine Richter und Julia Maria Habedank gehören, nehmen zum ersten Mal an einem solchen großen Wettbewerb teil.

Unter dem Motto „Tanz mit!“ feiert die TV-Tanzshow in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Dafür entschied sich der Sender, einen eigenen Tanz ins Leben zu rufen – den „Happy Dance“. Egal, ob Familie, Freunde oder Verein, jeder kann mitmachen. Anna Nowack kam, nachdem sie von der Aktion im Internet gelesen hatte, auf eine Idee: „Tanzen ist unser Hobby, unser Leben, da wollten wir uns natürlich an dieser Jubiläumsaktion beteiligen.“ Auch die anderen fünf Mitglieder der Gruppe waren begeistert und stimmten sofort zu. Der Drehort für das Video war schnell gefunden: die alte Schule in Ringenhain. Dort trainieren die sechs jungen Frauen regelmäßig für ihre Tanzshows. Vor dem Dreh wurde fleißig geübt. Neun verschiedene Tanzarten waren vorgegeben, von Salsa bis zum ChaChaCha. Julia Maria Habedank schrieb das Drehbuch für das Video. „Wir haben insgesamt 60 Sekunden Zeit, um uns zu präsentieren und die Jury zu überzeugen“, sagt sie. Auf einer Wiese vor der ehemaligen Schule, die jetzt Dorfgemeinschaftszentrum ist, wurde das Video aufgenommen und im Anschluss zusammengeschnitten. In den ersten 30 Sekunden wird die Tanzgruppe vorgestellt, danach folgt der „Happy Dance“.

Bis zum 2. Juni werden nun alle Einsendungen gesammelt. Zum Finale der Jubiläumsstaffel werden die besten Videos in der Sendung bei RTL gezeigt. Das Siegervideo erhält zusätzlich 5 000 Euro Preisgeld.

Die Pretty Woman sind im Bautzener Oberland zu Hause, kommen aus der Region zwischen Steinigtwolmsdorf und Wilthen. Seit 2012 gibt es die Gruppe. Ihre Wurzeln hat sie im Talentewettbewerb der Oberschule Wilthen. Seit vergangenem Jahr werden sie für Feste in der Region verstärkt gebucht. Nun setzen sie zum Sprung ins Fernsehen an. Damit es klappt, heißt es Daumen drücken für die Mädels aus dem Oberland.

zur Startseite