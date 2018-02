Dauerwarten auf das Online-Kitasystem Es hieß, dass Kitaplätze ab Mai 2017 online gebucht werden können. Ein Jahr später ist das System noch immer nicht reif.

Freital. Die Einführung des Kita-Online-Systems Litte Bird entwickelt sich für die Stadt und für die Eltern, die darauf warten, zum Dauerärgernis. Im Oktober 2016 hatte sich die Stadt für den Anbieter Little Bird entschieden. Damals war von einem Start im Mai 2017 die Rede. Die geplante Einführung musste dann auf den Herbst verschoben werden. Um keine weiteren Hoffnungen zu wecken, nennt die Stadt nun gar kein Startdatum mehr. „Derzeit können wir immer noch keinen fest bestätigten Termin für eine Einführung nenne“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. „Wir werden ein Startdatum nennen, wenn das Einhalten des Termins gesichert ist.“ Zielstellung bleibe natürlich, schnellst- und bestmöglich zu einem Ergebnis zu kommen.

Die Verzögerungen hängen mit der Programmierung der Verbindung zwischen dem Online-Kita-System und der Software der Stadtverwaltung zusammen. In einigen Bereichen sei die Entwicklung der Software weit vorangeschritten, in anderen Bereichen bestehe Klärungsbedarf, so Weigel. „Insgesamt ist die Entwicklung leider noch nicht so weit, dass die Anforderungen aller am System Agierenden vollumfänglich erfüllt werden.“ Das System könne nur starten, wenn die Software und Schnittstellen fehlerfrei und zuverlässig funktionierten.

Das System Little Bird wurde in Heidenau entwickelt. Über ein Portal können sich Eltern über die vorhandenen Kitas, Konzepte und freien Plätze informieren und ihr Kind anmelden. Die jeweiligen Betreuungsverträge können zudem online verwaltet werden. Außerdem kann die Stadtverwaltung mit dem neuen System auch eine Statistik zu den genauen Belegungszahlen führen. Nach Einführung des neuen Systems entscheidet nicht mehr die Freitaler Stadtverwaltung zentral über die Vergabe, sondern jede Kita einzeln anhand der Bewerbungen.

