Dauerstreit in neuer Gerichtsrunde Der Konflikt um beanstandete ABM zwischen der Stadt Zittau und der Arbeitsagentur ist anders als erwartet auch nach 15 Jahren nicht beendet.

Aus dem für Weihnachten erwarteten Ende eines 15-jährigen Streits zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt ist nichts geworden. Da das Urteil des Sozialgerichts Dresden hinter den Zittauer Erwartungen zurückblieb, geht die Stadt in Berufung und ruft nun die nächsthöhere Gerichtsinstanz, das Landessozialgericht, um Klärung an. „So könnten dann an die 20 Jahre vergangen sein seit Ende der ABM, bis der Fall endgültig entschieden ist“, teilte Stadtjustiziar Horst Schiermeyer auf SZ-Anfrage mit.

Die Stadt hatte wegen einer von der Agentur beanstandeten Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zwischenzeitlich rund 55500 Euro Förderung zurückgezahlt, fordert das Geld aber nun ihrerseits zurück. Das Sozialgericht entschied, dass die Stadt nur die Hälfte wiederbekommen soll.

Der Fall betrifft eine ABM zur Sanierung des Kunstladen-Gebäudes an der Lindenstraße. Dabei setzte die beauftragte Firma – laut Schiermeyer „ohne Wissen der Stadtverwaltung“ – wie ein normales Bauunternehmen die Handwerker je nach Baufortschritt auf verschiedenen Baustellen ein. Dazu kamen Frauen ohne jegliche Bauerfahrung, die die Projekte verwalteten. Dies beanstandete die Agentur.

Insgesamt haben sich die Agentur und Zittau über zwölf derartige Fälle aus den Jahren 1999 und 2000 gestritten. Bei einer Prüfung im Jahr 2001 hatte das damalige Arbeitsamt Bautzen diese ABM und die Förderung in Höhe von knapp 700 000 Euro zurückgefordert. „In einem Umfang, wie es ihn in 40 Jahren ABM-Geschichte in Deutschland noch nicht gegeben hatte“, schreibt Schiermeyer. In den Nuller-Jahren gingen die Fälle vor Gericht, wurden aber meist mit einem Vergleich beendet.

