Dauerregen lässt Flüsse anschwellen Das Tief Alfred sorgte für höhere Wasserstände bei Weißeritz und Wilder Sau. Nun kommt aber der Sommer zurück.

Der Pegel der Talsperre Malter war vorsorglich um einige Zentimeter abgesenkt worden, damit der angekündigte Starkregen aufgefangen werden kann. © Egbert Kamprath

Das Tiefdruckgebiet Alfred hat in dieser Woche in Teilen Deutschlands für erhebliche Überschwemmungen gesorgt. In Ostsachsen hingegen sorgte der Dauerregen am Mittwoch und Donnerstagmorgen nur für ein leichtes Anschwellen der Flüsse. Wie aus Daten des Landeshochwasserzentrums hervorgeht, schnellte der Wasserstand der Wilden Sau in Wilsdruff von zehn Zentimetern am Mittwochnachmittag auf 46 Zentimeter in der Nacht. Anschließend gingen die Werte allerdings wieder zurück. Die erste von insgesamt vier Warnstufen wird bei einem Wasserstand von einem Meter ausgerufen.

Ähnliches Bild in Freital: Die Vereinigte Weißeritz erreichte auch hier um 0 Uhr am Mittwoch den Höchststand mit 54 Zentimetern – zehn Zentimeter mehr als noch Stunden zuvor. Die erste Hochwasser-Alarmstufe wird bei 1,90 Meter Wasserstand ausgerufen. Dass die Auswirkungen des Regens auf den Wasserstand so gering waren, lag auch an Vorkehrungen an der Talsperre Malter. Die Staumeister hatten den Wasserstand von Montag an vorsorglich leicht abgesenkt, um zehn Zentimeter. Wie die Landestalsperrenverwaltung informierte, hat das bis Mittwochmittag 55 000 Kubikmeter zusätzlichen Raum geschaffen. Als dann der Regen einsetzte, hat er den fast wieder aufgefüllt.

In den kommenden Tagen wird das Regen- durch Sommerwetter abgelöst. Bis zum Anfang der kommenden Woche wird es immer wärmer und am Dienstag werden Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwartet. Niederschlag ist nur am Sonntagnachmittag zu erwarten.

