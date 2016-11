Dauerrätsel um arabische Graffiti Der Staatsschutz hat seine Ermittlungen zu unklaren Schriftzeichen in Zittau beendet.

Die arabische Schrift hat auf der Max-Müller-Straße in Zittau gestanden. Aus dem Hocharabischen übersetzt, bedeutet der Schriftzug „Kehrt in die Heimat zurück“. © Thomas Eichler

Wer oder was hinter den arabischen Schriftzeichen steckt, die Ende August auf Zittauer Gehwegen auftauchten, wird vorerst offen bleiben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind Ermittlungen des Dezernats Staatsschutz abgeschlossen. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden. Auch ein Zusammenhang mit anderen Straftaten sei nicht festzustellen gewesen. „Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft Görlitz vorgelegt“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Tobias Sprunk, der SZ.

Recherchiert hatte die Polizei allerdings wegen Sachbeschädigung, nicht wegen möglicher fremdenfeindlicher Motive. Mutmaßungen in diese Richtung waren aufgekommen, weil die Täter – so wie die Identitäre Bewegung bei einer Aktion in Halle einige Wochen zuvor – eine Schablone und weiße Sprühfarbe benutzt hatten. Die als verfassungsfeindlich eingestufte Gruppierung gibt es auch in Sachsen. Ein Sprecher hatte auf Nachfrage abgestritten, in Zittau aktiv gewesen zu sein. Aus dem Hocharabischen übersetzt, bedeutete der in Zittau gefundene Schriftzug „Kehrt in die Heimat zurück“. (SZ/abl)

