Dauerbaustelle Feuerwehr Alte Elektrik, marode Tore – der Sanierungsbedarf an den Gerätehäusern ist groß. Stadt und Wehrleiter bitten um Geduld.

zurück Bild 1 von 2 weiter An der Feuerwehr in Weida wird derzeit gebaut. Hier finden Arbeiten an der Kläranlage statt, anschließend wird die Einfahrt wieder hergerichtet. Andere Wehren warten noch auf eine Modernisierung. © Sebastian Schultz An der Feuerwehr in Weida wird derzeit gebaut. Hier finden Arbeiten an der Kläranlage statt, anschließend wird die Einfahrt wieder hergerichtet. Andere Wehren warten noch auf eine Modernisierung.

Egbert Rohloff, Wehrleiter der Riesaer Feuerwehr.

Der Bagger fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein: Knallrot ist er, wie die Tore zur Halle der Feuerwehr in Riesa-Weida. Davor wird gebaut: An der Kläranlage des Grundstückes gibt es Modernisierungsbedarf, der Ölabscheider soll instand gesetzt werden. Rund 75 000 Euro kostet die Maßnahme. Schon im vergangenen Jahr war am Feuerwehrgebäude gebaut worden: Damals wurde es für 50 000 Euro an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen. „Es war das letzte städtische Gebäude ohne entsprechenden Anschluss ans öffentliche Netz“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Der Satz ist ein Sinnbild für den Zustand in manchem Gerätehaus der Feuerwehr. Während sich in Weida etwas tut, scheint an vielen anderen Feuerwehrstandorten in Riesa die Zeit stehengeblieben zu sein. Aus Feuerwehrkreisen wird von veralteter Elektrik berichtet und von Toren, die fast aus den Angeln fallen – und damit zu regelrechten Sicherheitsproblemen werden könnten. Probleme, die mit den etwa 10 500 Euro nicht zu stemmen sind, die der Feuerwehr jährlich für kleinere Reparaturen und den Unterhalt zur Verfügung stehen. Und auch nicht mit den zahlreichen Eigenleistungen, die die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr laut Uwe Päsler in allen Stadtteilen an den Tag legen. Wehrleiter Egbert Rohloff geht mit dieser Problematik offensiv um. „Es ist ja kein Geheimnis, dass seit Jahren investiert werden muss. Das ist aber alles eine Frage des Geldes.“ Der Investitionsrückstau sei groß, erklärt Rohloff. Sprich: Die Probleme ließen sich ohnehin nur etappenweise angehen. Nach einer groben Kostenschätzung der Stadt müssten in Riesa wohl drei Millionen Euro investiert werden. Trotzdem beruhigt Rohloff: Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sei deshalb nicht in Gefahr.

„Die größten Probleme mit der Gebäudesubstanz bestehen am Standort Pausitzer Straße“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Rund 700 000 Euro würde allein die Sanierung dieses Gebäudes voraussichtlich kosten. Der Wehrleiter sieht das ähnlich. Neben maroden Toren gebe es dort beispielsweise noch keinen gesonderten Eingang in die Fahrzeughalle – aus Sicherheitsgründen wäre das heute nicht mehr erlaubt. Dass aktuell vermeintlich Stillstand herrscht, hat aber laut Egbert Rohloff noch einen ganz anderen Grund: Derzeit wird in Riesa gemeinsam mit den Nachbargemeinden Strehla, Stauchitz und Hirschstein ein neuer Brandschutzbedarfsplan erarbeitet. „Von diesem Bedarfsplan ist auch abhängig, wie wir weitermachen“, erklärt der Wehrleiter. So lange werden sich Riesas Feuerwehrmänner in Geduld üben müssen. „Es ist dieses Jahr relativ prekär“, gesteht Egbert Rohloff.

Die ersten Ergebnisse des Bedarfsplans sollen laut Stadtverwaltung Anfang November vorliegen. „Aus diesem Plan kann der künftige Bedarf für die nächsten etwa zehn Jahre abgeleitet und ein Sanierungskonzept erarbeitet werden“, sagt Uwe Päsler. „Ziel dieses gemeinsamen Vorgehens der Kommunen ist es, entsprechende Fördermittel für die Sanierung in Anspruch nehmen zu können.“ Auch die sind zuletzt zurückgegangen – nicht nur in Riesa. Kreisweit erhielten die Feuerwehren 2015 noch mehr als 1,4 Millionen Euro für Ausrüstung, neue Fahrzeuge und Arbeiten an den Gebäuden. In diesem Jahr sind es etwa 200 000 Euro weniger. Gleichzeitig wurde diese Summe auf weniger Feuerwehren aufgeteilt: Im vergangenen Jahr erhielten noch 31 Feuerwehren Zuwendungen vom Landkreis, in diesem Jahr waren es lediglich acht. Wenige Feuerwehren bekamen also mehr Geld für große Investitionen – der Rest schaute sozusagen in die Röhre.

22 000 Euro für neuen Fußboden

Trotzdem ist in den vergangenen Jahren schon an vielen Stellen investiert worden: An der Hauptstelle in Gröba sei beispielsweise das Dach für mehr als 400 000 Euro saniert, für Nickritz sei 2009 eine Fertigteilgarage angeschafft worden. Und nachdem es im Canitzer Gerätehaus mehrfach zu Einbrüchen gekommen war, zahlte die Stadt auch die notwendige Alarmanlage.

Auch im kommenden Jahr wird laut Stadtsprecher Uwe Päsler wieder investiert werden: „Für die Stadtteilfeuerwehr Gröba ist eine Sanierung des Fußbodens angedacht. Die Kosten von etwa 22 000 Euro sollen im Haushalt 2017 aufgenommen werden.“ Es ist immerhin ein Anfang – damit der Investitionsbedarf nicht noch weiter steigt.

zur Startseite