Dauerbaustelle blockiert Tolkewitzer Straße Bis zum Sommer 2017 ist die Straße stadtauswärts gesperrt. Dadurch fehlen auch Parkplätze für die Friedhofsbesucher.

Funkenschlag am Riesenrohr: Derzeit wird auf dem Gehweg an der Tolkewitzer Straße eine Ersatzleitung für den Abwasserkanal zusammengeschweißt. Der Hauptkanal unter der Fahrbahn wird ab Mitte Dezember ausgetauscht. In den kommenden Monaten ist die Straße deshalb nur stadteinwärts befahrbar. © René Meinig

Es ist ein gigantisches Bauprojekt – die Stadtentwässerung lässt den Altstädter Hauptkanal des Abwassernetzes sanieren. Dabei wird ein zwei Meter dickes Betonrohr ausgetauscht. Schon seit Jahren leben die Laubegaster mit Baulärm, Dreck und monatelangen Straßensperrungen. Während dort mittlerweile ein Ende der Großbaustelle in Sicht ist, müssen jetzt die Autofahrer auf der Tolkewitzer Straße auf eine Umleitungsstrecke ausweichen. Bis Ende Juni kommenden Jahres ist die Fahrspur stadtauswärts gesperrt. Warum eigentlich?

Schon seit April dieses Jahres lässt die Stadtentwässerung auf der Elbwiese unterhalb des Johannisfriedhofs sieben Meter hohe Betonwände im Erdreich errichten. Ein sogenannter Regenüberlauf ist entstanden. Bei starken Niederschlägen führt er das verdünnte Abwasser in die Elbe ab. Damit soll ein Kollaps im Kanalnetz verhindert werden. Nun gehen die Bauarbeiten am Hauptkanal weiter. Über eine Strecke von 19 Kilometern fließt das Brauchwasser zur Aufbereitung von Heidenau entlang der Elbe bis ins Klärwerk Kaditz durch diese Röhre. Bevor der Betonkoloss unterhalb der Tolkewitzer Straße erneuert werden kann, wird nun zunächst oberhalb auf dem Gehweg nördlich der beiden Friedhöfe eine Ersatzleitung errichtet. Deshalb sind in diesem Bereich auch der seitliche Parkstreifen und die Fahrbahn gesperrt.

Derzeit schweißen Monteure das Metallrohr mit einem Durchmesser von einem Meter aus mehreren Einzelteilen zusammen. Die oberirdische Leitung ist auf Holzpaletten aufgebockt. Wenn die sogenannte Heberleitung fertig ist, wird das Abwasser umgeleitet. Das ist gar nicht so einfach, weil das Wasser dabei einen Höhenunterschied von rund einem Meter überwinden muss. Deshalb kommen zwischen dem Hauptkanal und der Ersatzleitung große Pumpen zum Einsatz. Auto- und Lkw-Fahrer werden stadtauswärts bereits kurz hinter dem Schillerplatz auf die Sperrung hingewiesen. In den kommenden Monaten rollt der Verkehr über die Strecke Oehmestraße, Niederwaldplatz und Altenberger Straße bis zur Schandauer Straße. Über die Wehlener Straße geht es weiter in Richtung Tolkewitz und Laubegast. Im Schnitt nutzen täglich rund 7 000 Autofahrer die Tolkewitzer Straße stadtauswärts. Der zusätzliche Verkehr macht sich besonders an der Kreuzung zur Schandauer Straße bemerkbar. Auf der Linksabbiegespur kommt es in Stoßzeiten zu langen Wartezeiten.

Problematisch ist außerdem die Parkplatzsituation. Weil auf der Tolkewitzer Straße durch die Sperrung zahlreiche Stellplätze weggefallen sind, nutzen viele Friedhofsbesucher nun die Wehlener Straße. Wer am Totensonntag in den Urnenhain oder auf den Johannisfriedhof wollte, musste mitunter lange nach einer freien Parklücke suchen. Beatrice Teichmann, Leiterin des Johannisfriedhofs, sieht in den kommenden Monaten allerdings keine größeren Probleme. „Die meisten Gräber befinden sich an der Wehlener Straße, sodass unsere Besucher ohnehin eher den Eingang auf dieser Seite nutzen“, sagt sie.

Beim Urnenhain sieht das schon anders aus. Robert Arnrich, Chef der städtischen Friedhöfe, schätzt, dass auf der Tolkewitzer Straße bis zu 50 Stellflächen weggefallen sind. Er rät den Besuchern, in den Wintermonaten auf Busse und Bahnen umzusteigen. „Mit großen Grabgestecken wird das allerdings schwierig.“ Arnrich befürchtet zudem, dass sich die Parkplatzsituation im kommenden Jahr noch weiter verschärfen könnte. Im Sommer sollen die Sanierungsarbeiten auf der Wehlener Straße beginnen. Gebaut wird an der ehemaligen Gleisschleife im Bereich der Schlömilchstraße. Wer mit dem Auto zum Friedhof kommt, muss dann weite Wege in Kauf nehmen, weil noch weniger Stellplätze zur Verfügung stehen. „Wir wollen uns dazu aber noch mit dem Straßen- und Tiefbauamt abstimmen“, sagt Arnrich.

