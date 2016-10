Dauerbaustelle B 96 Ebersbacher Anwohner fürchten, dass die Straße vor dem Winter nicht fertig wird. Das ist nur eines von mehreren Problemen.

Auf der Straßenseite, an der das Haus von Hans-Giso Richter steht, ist die Fahrbahn der B 96 in Ebersbach frei. Auf der anderen Seite wird noch gebaut. Das bereitet Anwohnern und Gewerbetreibenden Probleme. © Matthias Weber

Ebersbach-Neugersdorf. Das Chaos ist perfekt. Ein Golf und ein Wohnmobil stehen sich auf der B 96 in Ebersbach gegenüber – auf derselben Fahrspur. Hinter beiden Fahrzeugen bilden sich lange Autoschlangen. Keiner kann ausweichen, auf der einen Seite ist der Gehwegbordstein, auf der anderen Seite begrenzen Leitplanken die Fahrspur. Zehn Minuten, einige Hupkonzerte und Rangiermanöver später rollt der Verkehr wieder. Doch der nächste Stau lässt nicht lange auf sich warten. „So geht das den ganzen Tag“, berichtet Hans-Giso Richter, der hier an der B 96 ein Haus besitzt. „Sobald einer abbiegt oder in einer Einfahrt rangiert, staut sich der Verkehr. In der Zwischenzeit hat die Gegenseite schon wieder Grün“, beschreibt er die Situation an der B-96-Baustelle in Ebersbach. Die Straße wird gebaut und ist halbseitig gesperrt, der Verkehr wird per Ampel geregelt. Das läuft aber nicht ohne Schwierigkeiten ab, wie vor Ort zu beobachten ist.

Damit keine großen Laster durch die enge Baustelle donnern, führte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als zuständige Behörde zunächst vor einigen Wochen eine Tonnagebegrenzung von 3,5 Tonnen ein. Laster und Busse quälten sich dennoch weiterhin durch. Um das zu verhindern, wurden an den Baustellenzufahrten jeweils Betonpoller als Breiten-Begrenzung aufgestellt. Die verbliebene Spur ist nur 2,20 Meter breit, darauf weist ein Schild hin. Das wurde allerdings erst aufgestellt, berichtet Anlieger Hans-Giso Richter, nachdem sich eine Autofahrerin ihren Wohnwagen ramponiert hatte. Sie war mit dem Anhänger an der Betonbegrenzung hängen geblieben.

Anwohner berichten von weiteren Pannen und Verzögerungen, die es gegeben haben soll. Das Lasuv sagt dazu nur, dass die Arbeiten vorangehen und in allen Bauabschnitten gearbeitet wird. Kurze Unterbrechungen von maximal zwei Tagen könne es höchstens im Zusammenhang mit der Nachbarbaustelle der Stadt auf der Weberstraße geben, da diese teilweise in den Baubereich an der B 96 eingreift, informiert Isabel Siebert, Pressesprecherin bei Lasuv, auf Nachfrage.

Dass es während der Bauarbeiten mal zu Einschränkungen kommen kann, ist normal, sagt Matthias Richter, dessen Firma für Sat-Technik im Baustellenbereich ihren Sitz hat. Er habe die Erfahrung gemacht, dass sich vor allem die Stadtverwaltung, die nicht direkt am Bauvorhaben beteiligt ist, dennoch sehr darum bemüht habe, die Probleme der Anwohner zu klären.

Das bestätigt auch Hennry Nitsche, ebenfalls Anlieger des betroffenen Straßenabschnitts. Doch er hat momentan noch ganz andere Probleme. Während auf Richters Seite die Spur zumindest wieder befahrbar ist und die Anwohner an ihre Häuser herankommen, ist das auf der anderen Seite derzeit nicht möglich. Schlimmer noch: Vier Häuser, darunter der Elektroinstallationsbetrieb von Hennry Nitsche, sind nur über eine Brücke über die Spree zu erreichen – und die wurde im Zuge der Bauarbeiten abgerissen. Sie soll erneuert werden. „Baupläne gibt es ja schon seit Jahren. Da hieß es immer, wir bekommen eine Behelfsbrücke“, erzählt Elektromeister Nitsche. Daraus wurde nichts. Die Brücke wurde weggerissen, Ersatz gab es nicht.

Auf Nitsches Drängen nach einer Lösung wurde die Färbergasse so ausgebaut, dass Autos fahren können. Zuvor war das ein Feldweg, den man höchstens mit dem Fahrrad befahren konnte. Über die Färbergasse kommen Nitsche und weitere Anlieger nun immerhin über einen Umweg mit dem Auto bis zu ihren Häusern. Laster, die ihm Material liefern, kann der Handwerker allerdings nicht über den schmalen Weg lotsen. Er hat sich selbst gekümmert. Nitsche bestellt die Lieferanten zu einem zentralen Treffpunkt und holt sein Material dort mit dem Auto samt Anhänger selbst ab. Das wäre ja alles für einen begrenzten Zeitraum zu verkraften, sagt Nitsche. Wenn es doch nur endlich vorwärts ginge.

Den Handwerksmeister ärgert vor allem, dass er als Anlieger nicht informiert wird. Tagelang ist an der Bachmauer nicht weiter gearbeitet worden, berichtet er. Warum, dazu hat er noch keine Auskunft bekommen. „Die Mauer könnte längst fertig sein“, sagt Nitsche. Dann könnten die Arbeiten Schritt für Schritt weitergehen, die neue Brücke aufgesetzt werden. Auf die Bauarbeiter vor Ort lässt er bei allem Ärger aber nichts kommen. „Die Firma arbeitet zügig. Das ging bisher alles recht schnell.“ Dann habe es aber den Baustopp gegeben. Der SZ gab das Lasuv die Auskunft, dass die Arbeiten Mitte voriger Woche wegen des starken Regens vorübergehend eingestellt werden mussten. Außerdem waren Absprachen mit der Fischereibehörde zu treffen, bevor die Arbeiten an der Spree weitergehen, so Isabel Siebert, Pressesprecherin vom Lasuv. Ab Mittwoch dieser Woche sind die Arbeiten nun wieder aufgenommen worden.

Dennoch fürchtet Hennry Nitsche, dass der Wintereinbruch die Bauarbeiten überraschen könnte, dass es schneit oder glatt wird. Dann ginge auch auf der Behelfszufahrt über die Färbergasse nichts mehr, der Weg ist viel zu steil. Zumindest für die B 96 sieht das Lasuv da momentan keine Probleme. Bis zum Wintereinbruch sollen die Arbeiten so weit fortgeschritten sein, dass beide Fahrspuren freigegeben werden können, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. „Über die Wintermonate soll der Baubereich in beiden Richtungen ohne Ampel befahren werden können.“ Ob das problemlos klappt, da sind die Anwohner noch skeptisch.

zur Startseite