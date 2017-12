Jahresrückblick: Die Bilder des Jahres 2017 Dauerbaustelle B 115 Mehrere Baustellen bremsten dieses Jahr den Verkehr aus. 2018 wird um Niesky herum gebaut. Aber auch Kodersdorf hat Bedarf.

Die Stannewischer wurden von der Erneuerung des Belags auf der B 115 überrascht. Die Fahrbahnmarkierer Peter Fräger und Maik Burkhardt zählten zu den Ersten, die die frisch asphaltierte Bundesstraße in Beschlag nahmen.

Kritisch betrachtet wurde auch die Umleitungsstrecke über Neißeaue, als die B 115 zwischen Kodersdorf und der Kunnersdorfer Senke saniert wurde.

Landkreis. Auf der Bundesstraße wurde in diesem Jahr zwischen Weißkeißel und Görlitz viel gebaut. Zu viel, meint mancher Kraftfahrer, der durch Ampelverkehr, Umleitung und Wartezeiten genervt war. Dazu kommen noch zusätzliche Einschränkungen, wenn die B 115 zwischen Niesky und Kodersdorf als Ausweichstrecke für die Autobahn herhalten muss. Daran wird sich auch im neuen Jahr nichts ändern. Von möglichen Unfällen mal abgesehen, werden mit der vorgesehenen komplexen Sanierung der Autobahntunnel Königshainer Berge nicht nur Nieder Seifersdorf und Kodersdorf unter dem vielen Verkehr leiden, sondern auch die S 122 und die B 115, einschließlich der Jänkendorfer Kreuzung.

Eine zusätzliche Abbiegespur auf die B 115 in Richtung Görlitz soll den Stau an der ampelgesteuerten Kreuzung verringern. So plant es das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Zum Stand der Dinge befragt, antwortet Pressesprecherin Nicole Wernicke: „Dieses Jahr wurden bauvorbereitende Arbeiten durchgeführt mit dem Ziel, den eigentlichen Umbau des Knotenpunktes je nach Wetterlage im März 2018 zu beginnen und den Umbau vier Monate später, im Juli abzuschließen.“ Mit dem sogenannten Bypass allein ist es nicht getan. Die gesamte Kreuzung und die Zufahrtsstraßen werden grundhaft für rund 1,35 Millionen Euro ausgebaut. Die Länge der Baustrecke beträgt auf beiden Straßen jeweils 300 Meter, heißt es aus dem Landesamt. Gebaut wird unter Teilsperrung und Nutzung einer Behelfsfahrbahn.

Bleibt die Frage, was passiert, wenn der Tunnel wieder dicht ist? Aus der Lasuv-Pressestelle heißt es dazu: „Für den Fall der Tunnel-Sperrung erfolgt die Umleitung für alle Bauphasen großräumig über die Anschlussstelle Görlitz auf die B 6 und die S 111 bis zur Anschlussstelle Weißenberg auf die A 4.“ Die Bedarfsumleitung über die Jänkendorfer Kreuzung soll in der Bauzeit ausgesetzt und auch die Beschilderung geändert werden. Die für Juni turnusmäßig vorgesehene Jahreswartung des Tunnels wird auf später verschoben.

Dass die Jänkendorfer Kreuzung bis Ende Juli fertig ist, das hat auch für die Stadt Niesky eine große Bedeutung. Denn ab August rollt der Umleitungsverkehr von der B 115 durch die Stadt. Zu dieser Zeit will die Deutsche Bahn mit dem Abriss der Straßenbrücke auf der Nieskyer Ortsumfahrung beginnen. Für diesen Abriss und den Neubau einer Brücke sind ein Jahr vorgesehen. Solange bleibt die B 115 zwischen Spitzkehre und Seer Kreuzung gesperrt.

Richtig ernst mit dem Autobahntunnel wird es aber erst 2019. Nach dem Vorbereitungsjahr 2018 erfolgen dann die eigentlichen Arbeiten, um die Sicherheit im Tunnel dauerhaft zu gewährleisten. 12,5 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Welche Auswirkungen das Baugeschehen auf die Umleitungsstrecken und damit die B 115 hat, beantwortet das Lasuv wie folgt: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine Auskunft geben, da der Planungsprozess noch läuft und noch keine bauzeitliche Verkehrsführung abgestimmt wurde“, sagt Nicole Wernicke. Also bleiben fürs kommende Jahr die Baustellen auf der B 115: Brücke bei Niesky und Jänkendorfer Kreuzung. Denn mit der Fahrbahnsanierung zwischen Weißkeißel und Görlitz sei man soweit durch.

Ende September wurde damit begonnen, den Straßenbelag zwischen Anschlussstelle Kodersdorf und der Kunnersdorfer Senke zu erneuern. Einschließlich Fahrbahnmarkierung dauerte das Vorhaben neun Wochen. Kritisiert wurde bereits im Vorfeld, dass keine Lösung gefunden wurde, um den Verkehr über die Autobahnauffahrt Kodersdorf nach und von Görlitz fahren zu lassen. Stattdessen musste alles durch Neißeaue rollen.

Eine weitere Großbaustelle wurde ab Juni in Rietschen aufgemacht – mit dem grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt von der Kino-Kreuzung bis zur Tankstelle von einem Kilometer Länge. Rund 620 000 Euro wurden dafür investiert. Aufgrund der schmalen Fahrbahn konnte nur mit Vollsperrung gearbeitet werden. Sehr großräumig gestalteten sich die Umleitungen über Mücka und Boxberg sowie entlang der Neiße. Einheimische wussten sich in dieser Zeit anders zu helfen, und auch mancher Lkw-Fahrer vertraute mehr seinem Navi als der Ausschilderung und musste den Rück-wärtsgang in Rietschen einlegen. Zudem wurde bis Ende August der Straßenbelag, also die Verschleißschicht, zwischen Rietschen und der Nieskyer Spitzkehre erneuert. Eine Baustelle, die nicht nur für die Stannewischer überraschend kurzfristig kam. In die Zukunft geschaut, wird an der B 115 weiter gebaut werden. Die Gemeinde Kodersdorf lässt gegenwärtig untersuchen, wie der Ort vom Schwerlastverkehr entlastet wird – mit einer Ortsumfahrung.

