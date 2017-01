Dauerausstellung schließt vorübergehend

Vom 9. bis 27. Januar schließt die beliebte Dauerausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“ auf der Festung Königstein. Der Grund sind notwendige und umfassende Reinigungs- und Pflegearbeiten. Alle Exponate bekommen eine Beautybehandlung. Sie werden von Staub befreit und überprüft. Aber auch größere Arbeiten stehen an. Unter anderem soll eine Klosterpforte in die neue Dauerausstellung versetzt werden. Die Pforte ist ein Abdruck der originalen, aber verborgenen Klosterpforte. Die Abformung war bereits letztes Jahr in einer Sonderausstellung zu sehen und soll nun dauerhaft ausgestellt werden. Sind alle Arbeiten beendet, wird noch der Fußboden gepflegt.

Bevor die Exponate in den wohlverdienten Winterurlaub geschickt werden, haben Besucher noch bis 8. Januar die Möglichkeit die Ausstellung zu besuchen. Sie erzählt die wechselvolle Geschichte der berühmten Wehranlage in den vergangenen Jahrhunderten. Seit der Eröffnung im Mai 2015 zog sie fast 447 000 Interessierte an. (kk)

zur Startseite