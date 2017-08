Dauer-Autodieb gesteht vor Gericht Der 34-jährige Pole hat zugegeben, 32 meist hochwertige Autos entwendet zu haben. Dafür wird ihm in Görlitz eine überschaubare Strafe in Aussicht gestellt.

Symbolbild.

Ein 34-jähriger Pole hat am Montag vor dem Landgericht gestanden, als Bandenmitglied 32 Autodiebstähle in Deutschland begangen zu haben. In zehn Fällen war es beim Versuch geblieben. Der Wert aller tatsächlich gestohlenen Autos beträgt 817000 Euro, der Wert der vergeblich versuchten Autos 352000 Euro, bei denen Schäden von insgesamt 7700 Euro verursacht wurden. Die Tatorte der angeklagten Diebstähle liegen überwiegend in Dresden, mehrere in Berlin und Haßfurt, einer in Görlitz, die Tatzeit von 2013 bis 2015. Offensichtlich war der Angeklagte, der damit nach eigenen Angaben seine Drogen- und Spielsucht finanzierte, an deutlich mehr Diebstählen beteiligt.

Derzeit verbüßt er bereits wegen ähnlicher Taten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Bei der Vernehmung des Angeklagten, der sich angesichts der Vielzahl der Vorwürfe und der vergangenen Zeit schwertut, sich im Detail zu erinnern, wurde zudem mehrfach deutlich, dass es neben den hier angeklagten Diebstählen eine erhebliche Anzahl weiterer gegeben muss. Zu Beginn des Verfahrens war es zu einer Verständigung zwischen Angeklagtem, Staatsanwalt und Gericht gekommen: zwischen sechs Jahren und sechs Jahren/acht Monaten Freiheitsentzug unter Einbeziehung der Vorstrafe gegen ein vollumfängliches Geständnis. (fth)

