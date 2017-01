Daubitzer Fasching ohne Ende Seit vierzig Jahren wird in Daubitz Fasching mit immer neuen Ideen gefeiert. Mit Spaß, Spott, Schweiß und Spontanität.

zurück Bild 1 von 7 weiter 1989: Die Welt der Karnevalisten gerät aus den Fugen, als sich am 9. November plötzlich die Grenzen der DDR öffnen. Zwei Tage später soll die Faschingszeit beginnen. Aber das regimekritische Programm passt nicht mehr zu den aktuellen Ereignissen und muss komplett umgeschrieben werden. © privat 1989: Die Welt der Karnevalisten gerät aus den Fugen, als sich am 9. November plötzlich die Grenzen der DDR öffnen. Zwei Tage später soll die Faschingszeit beginnen. Aber das regimekritische Programm passt nicht mehr zu den aktuellen Ereignissen und muss komplett umgeschrieben werden.

1984: Die Ohlsenbande sorgt für Furore in Daubitz.

1987: Berlin feiert 750-Jähriges und Daubitz reagiert auf eigene Weise. Die Karnevalisten würdigen die Beziehungen zwischen der DDR und der Türkei. Natürlich mit Ironie.

1990: Zum ersten Mal präsentieren die Daubitzer Karnevalisten im November ein eigenes Programm. Mit dabei sind „Die Schwälbchen“ – schick in Frack und Zylinder.

1999: Akrobatische Männer treten zur Jahrtausendwende auf.

1977: Reinhard Weis und Cornelia Baum als erstes Prinzenpaar

1950: Auch vor 1977 hat es in Daubitz Faschingsfeiern und -umzüge gegeben. Aber nicht jedes Jahr, weil immer wieder aktuelle Ereignisse dazwischen gekommen sind.

Wir schreiben das Jahr 1989. Alles ist vorbereitet für das Programm zum Faschingsauftakt am 11. November in Daubitz. Doch dann passiert die ganz große Überraschung. Zwei Tage vorher verkündet Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz live im Fernsehen, dass jeder Bürger aus der DDR ausreisen kann. Nach über vierzig Jahren in der sozialistischen Republik und fast dreißig Jahren mit Trennmauer werden die Grenzen damals wieder geöffnet. Und das ab sofort.

Für die Karnevalisten in Daubitz bedeutet das neben Freude über das historische Ereignis auch viel Stress. Innerhalb weniger Stunden schreiben sie das Programm für den Faschingsauftakt komplett um, erzählt Tilmann Havenstein, Vorsitzender des Daubitzer Karnevalsvereines. In achtzig Minuten um die Welt sollte es ursprünglich gehen – natürlich mit zahlreichen Komplikationen an den Grenzpunkten. Doch mit offener Grenze funktioniert das nicht mehr.

Dieses Ereignis ist eines von vielen, an das sich die Karnevalisten in diesem Jahr erinnern wollen. Seit vierzig Jahren wird in Daubitz Fasching gefeiert. In der Neuzeit. Denn bereits zuvor hat es Veranstaltungen im Ort gegeben. Allerdings mit Unterbrechungen. Bis 1989 haben die Faschingsbegeisterten die Programme für den Karneval gemeinsam mit den Rietschenern gestaltet, sagt Hagen Werner. Der Horkaer führt die Chronik des Vereines.

Legendär ist auch die hauseigene Olsenbande. Die hat es in den 1980er Jahren sogar in die beliebte DDR-Sendung „Wennschon, dennschon“ geschafft. Als sie danach mit dem Zug vom Auftritt nach Daubitz zurückkehren, werden sie bereits am Bahnhof von den Karnevalisten begrüßt. Und das mit dem Posaunenchor und viel Tamtam drum herum. „Am Ende ist der Zug erst mit sehr viel Verspätung weitergefahren“, sagt Tilmann Havenstein lachend. „Weil die Leute im Zug das auch sehen wollten.“

Einer, der von Anfang an dabei gewesen ist, ist Horst Meister. Er stammt eigentlich aus Thüringen und ist der Liebe wegen nach Daubitz gekommen. Als er 24 Jahre alt ist, kommt er zu den Karnevalisten und engagiert sich dort viele Jahre im Vorstand. „So lange Zeit mit anderen an einer Sache zu arbeiten, formt auch“, sagt er. „Und Karneval hat Zukunft, weil die nächste Generation schon voll am Wirken ist.“

Auch der Frauenanteil sei über die Jahre hinweg gestiegen. Fast Hundert Mitglieder zählt der Verein derzeit. Ideen gebe es noch viele und langweilig werde Fasching sicher nicht. Die Begeisterung, mit der die Mitglieder ans Werk gehen, zeigt sich in den Veranstaltungen.

Zum Jubiläum gibt es auch wieder einen Faschingsumzug. In Daubitz ist es Tradition, dass dies nur aller fünf Jahre stattfindet. Dabei marschieren der Elferrat, die Funkengarde und das neue Prinzenpaar auf. Die beiden Prinzenpaarwerber Lothar Höfchen und Horst Meister bewahren die Namen des Prinzenpaares bis zum Schluss als wohlgehütetes Geheimnis. Wenn das dann aber erst mal gelüftet ist, laden die beiden direkt zum Hofball am Abend des 11. Februar. Dabei bekommen Gäste dann Musik von „Die Dorfer“ auf die Ohren – laut eigener Aussage Österreichs schärfste Showband. Auch ein Programm wird es geben, bei dem das Vierzigjährige und die drei Funkengarden aus Daubitz nicht zu kurz kommen.

Daubitzer Fasching: 11. Februar, 13 Uhr Faschingsumzug ab dem Markt und 19 Uhr Hofball sowie 12. Februar, 10 Uhr, Frühschoppen, jeweils rund um den Gasthof „Zur Krone“ an der Dorfstraße in Daubitz

zur Startseite